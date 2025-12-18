„Wigilia Radosna” w Zaklikowie

Wydarzenie będzie okazją do wspólnego, świątecznego spotkania w ciepłej i rodzinnej atmosferze. W programie zaplanowano m.in.:
-
Jasełka bożonarodzeniowe przygotowane przez świetlicę środowiskowo-profilaktyczną „Świetliki” z Zaklikowa,
-
program artystyczny,
-
uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom przez harcerzy z 5. Szczepu Harcerskiego „Brzask” Zaklików,
-
wspólne spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy.
Organizatorzy zachęcają do licznego udziału i wspólnego przeżywania magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Wstęp wolny.
