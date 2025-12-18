Miesięcznik
Osiedle Leśna
Zaklików 18 grudnia 2025

„Wigilia Radosna” w Zaklikowie

Burmistrz Zaklikowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie serdecznie zapraszają mieszkańców na „Wigilię Radosną”, która odbędzie się w niedzielę, 21 grudnia o godz. 15 w sali widowiskowej GOK w Zaklikowie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie będzie okazją do wspólnego, świątecznego spotkania w ciepłej i rodzinnej atmosferze. W programie zaplanowano m.in.:

  • Jasełka bożonarodzeniowe przygotowane przez świetlicę środowiskowo-profilaktyczną „Świetliki” z Zaklikowa,

  • program artystyczny,

  • uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom przez harcerzy z 5. Szczepu Harcerskiego „Brzask” Zaklików,

  • wspólne spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy.

Organizatorzy zachęcają do licznego udziału i wspólnego przeżywania magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Wstęp wolny.


Karolina Kusińska

Dziennikarka

