18 grudnia 2025

„Wigilia Radosna” w Zaklikowie

Burmistrz Zaklikowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie serdecznie zapraszają mieszkańców na „Wigilię Radosną”, która odbędzie się w niedzielę, 21 grudnia o godz. 15 w sali widowiskowej GOK w Zaklikowie.