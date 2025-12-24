Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
24 grudnia 2025

Wigilia, czyli pośnik

Przed wigilią odbywało się generalne sprzątanie. W dawnych czasach przed wieczerzą w czterech rogach sali, w której ucztowano, umieszczano cztery snopy zbóż. Czyniono tak zarówno na wsiach, jak i we dworach. Stół wigilijny przykrywano wcześniej białym prześcieradłem, potem do praktyki wszedł obrus. W dzień wigilii obowiązywał ścisły post. Bywało dawniej, że tego dnia do kolacji nie jadano nic, co najwyżej pito wodę. Także w czasie wieczerzy podawano tylko potrawy postne, w liczbie nieparzystej.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W naszym regionie na pośnik podawano kaszę jęczmienną, gryczaną, jaglaną, barszcz, kapustę z grzybami, gotowany susz owocowy, placki pszenne z mąki razowej pytlowanej. Wieczerza wigilijna składała się w chłopskich domach zwykle z potraw siedmiu, bogatsi spożywali dziewięć, a panowie we dworach jedenaście potraw. Kiedyś uważano, że ilu kto potraw nie skosztuje, tyle go przyjemności w ciągu roku ominie. Zwyczaj nakazywał, aby do pośnika zasiadała parzysta liczba ludzi.

Zygmunt Wierzchowski, który opisywał zwyczaje Lasowiaków, pisał, że zasiadając do wieczerzy jedzą wszyscy opłatek z chlebem, przy czym, w rodzinach nieco okrzesanych, składają sobie życzenia wzajemne i potem częstują się wódką paloną z miodem. I to się powtarza podczas wieczerzy i po niej. Ci zaś, którzy się wódki „wyrzekli” piją natomiast piwo.

Dziś przy stole wigilijnym uczestnicy pośnika dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem przeniesiony został do zakładów pracy i na zakładowe przedwigilijne spotkania, jakie niektóre firmy urządzają w stołówkach, barach czy restauracjach. Na ogół dziś przestrzega się w domach katolickich postu, ale nie tak radykalnego, jak dawniej. Potrawy podawane na stół wigilijny przyrządzane są bez mięsa, wyłączywszy mięso ryby.

Wróżby na cały rok

Dawniej na wsi, również i lasowiackiej, istniał zwyczaj, że po uczcie wigilijnej, ze słomy snopów, jakie stały w izbie biesiadnej, kręcono małe powrósła, a potem w sadzie owiązywano nimi drzewa owocowe wierząc, że będą lepiej rodziły. Wspomniany Wierzchowski opisuje ten zwyczaj tak: Po pośniku wychodzi gospodarz do ogrodu (…) z żoną swą, która trzyma odrobinę ciasta w rękach powalanych ciastem. Gospodarz przykłada do każdego drzewa owocowego siekierę i mówi: „Zetne cie, Kieś mi krzaku nie urodził łowocu na wigiliją!”. Gospodyni zaś prosi o wybaczenie: „Nie ścinaj ze Mie, to ci na drugi rok dużo łowocu urodze!”. Po takiej obietnicy gospodarz obwiązuje to drzewo powrósłem, a kobieta smaruje je ciastem pod tym powrósłem.

Dawniej Lasowiacy po zakończonej kolacji wigilijnej uprawiali różne wróżby. Gospodarz domu rzucał źdźbła słomy do powały, ile się ich pozostało w szparach, tyle on kop zboża zbierze w przyszłym roku. Resztki jedzenia kładli pod cztery węgły domu, żeby w domu nigdy nie brakowało chleba. Dziewczęta zbierały trzaski z podwórza i liczyły; która miała ich parzystą ilość w przyszłym roku wyjdzie za mąż. Liczyły też kołki w płocie i z pary naliczały sobie rychłe zamęście. Wysypywały śmieci na dworze, a wiatr, który je poniósł wskazywał, skąd przybędzie narzeczony. Młodzi wykrzykiwali na dworze, a skąd doleci echo stamtąd przyjdzie mąż albo żona. Dziewczęta, bywało, biegły do studni z naczyniami po wodę z nadzieją, że zamiast wody przyniosą wino.

Dziś te wróżby poszły w zapomnienie. Dawniej w Polsce, w domach zamożniejszych panie rozdawały w dniu tym „kolędę”, czyli podarki swej czeladzi i dobrze prowadzącym się dziewczętom ze wsi. Dziś ten zwyczaj jest powszechny, przy czym biesiadnicy obdarowują się wzajemnie. Podarki zwykle układa się pod choinką, na każdym zapisuje się adresata. Przed laty, po spożyciu wieczerzy wigilijnej, zarówno w chacie jak i w pańskim dworze, zebrani biesiadnicy spędzali resztę wieczora na śpiewaniu kolęd o narodzeniu Jezusa. Dziś ten zwyczaj jeszcze jest kultywowany w wielu domach, ale też zamiast śpiewu, ucztujący przy stole rozmawiają, a z płyt płyną kolędy wykonywane przez profesjonalne zespoły, czy piosenkarzy.

Dionizy Garbacz

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Sekrety przetrwania
Stalowa Wola
Sekrety przetrwania
Ciepło, rozmowy i kolędy - wspólna Wigilia w Radomyślu
Radomyśl nad Sanem
Ciepło, rozmowy i kolędy - wspólna Wigilia w Radomyślu
Podkarpacka Paczka dla Kombatanta
Stalowa Wola
Podkarpacka Paczka dla Kombatanta
Gdzie szukać pomocy medycznej podczas Świąt?
Gdzie szukać pomocy medycznej podczas Świąt?
Stalowa Wola postawiła na zieleń, kulturę i bezpieczeństwo
Stalowa Wola
Stalowa Wola postawiła na zieleń, kulturę i bezpieczeństwo
Małe projekty, wielkie zmiany
Radomyśl nad Sanem
Małe projekty, wielkie zmiany
Pysznica w świątecznym nastroju
Pysznica
Pysznica w świątecznym nastroju
Bezpiecznie na święta. Policja zapowiada wzmożone kontrole
Bezpiecznie na święta. Policja zapowiada wzmożone kontrole
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu