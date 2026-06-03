Wieźli 2 kilogramy klefedronu

Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia w miejscowości Ździary na terenie powiatu niżańskiego. Funkcjonariusze prowadzący działania operacyjne zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Dodge. Za kierownicą siedział 34-letni mieszkaniec Łańcuta, natomiast pasażerem był 29-letni mieszkaniec Rzeszowa.

Podczas kontroli policjanci ujawnili w pojeździe znaczne ilości substancji psychotropowych. Jak ustalili śledczy, było to łącznie około 2 kilogramów klefedronu.

Na tym jednak działania funkcjonariuszy się nie zakończyły. W trakcie dalszych czynności przeprowadzono przeszukanie miejsca zamieszkania 29-letniego mieszkańca Rzeszowa. Tam zabezpieczono kolejne ponad 17 gramów tej samej substancji.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nisku, Sąd Rejonowy w Nisku zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności związane z pochodzeniem zabezpieczonych substancji oraz ich przeznaczeniem. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.