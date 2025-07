27 lipca, w godzinach od 9:00 do 15:00, Plac Targowy przy ul. Kwiatkowskiego zamieni się w tętniące życiem miejsce spotkań mieszkańców, pasjonatów staroci i łowców okazji. Pchli Targ to wydarzenie otwarte dla każdego – można sprzedawać, wymieniać się lub po prostu oddawać rzeczy za darmo.

Organizatorzy zachęcają do przejrzenia swoich szaf, garaży i strychów – każda rzecz może znaleźć nowego właściciela. Ubrania, książki, zabawki, sprzęt domowy, pamiątki – wszystko, co jest w dobrym stanie i może komuś jeszcze posłużyć, warto zabrać ze sobą.

Co ważne – miejsca handlowe są udostępniane bezpłatnie, dzięki czemu udział w wydarzeniu nie wiąże się z żadnymi kosztami. To świetna okazja nie tylko do przewietrzenia domowych zapasów, ale też do integracji z sąsiadami i wspólnego spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze.

Więcej informacji oraz aktualności dotyczące wydarzenia można znaleźć na Facebooku, na profilu PCHLI TARG NISKO.