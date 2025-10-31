Wierzę, że utrzymamy władzę

Poseł Gawlik spotkał się z sympatykami KO 29 października w sali na 11. piętrze wieżowca Mostostal. Zebranym przedstawił własną prezentację dokonań obecnej koalicji rządzącej, po dwóch latach kadencji 2023-2027.

– To była praca na rzecz Polek i Polaków. Chcę nią przybliżyć, pokazać fakty i zdarzenia, które w tym czasie miały miejsce – mówił wcześniej dziennikarzom na zaimprowizowanej konferencji prasowej. – Czasami, by łatwiej było odnieść się do tego, że może zrobiono za mało, za wolno, to przypominam, co w tych sprawach zrobiono przez 8 lat rządów PiS. Liczby są tu najlepszym wskaźnikiem. Chcę więc pokazać, że nie zmarnowaliśmy tych dwóch lat. Choć oczywiście, zdaję sobie sprawę, że można było zrobić więcej, może szybciej.

Poseł Gawlik powiedział też, w kontekście realizacji przedwyborczych obietnic, przy prezydencie z konkurencyjnej opcji, że nie można obrażać się na rzeczywistość, na ludzi, tylko robić wszystko, co w danej chwili jest możliwe do zrobienia, i nawet małymi kroczkami trzeba zmieniać tę rzeczywistość.

– Jest też i tak, że ta nasza koalicja rządowa jest trudna, bo tworzą ją cztery ugrupowania, każde ma swoje ambicje i racje. Dużą sztuką premiera jest, by pogodzić te rozbieżne czasem interesy – mówił dziennikarzom poseł Zdzisław Gawlik.

Kilka pytań zadała mu „Sztafeta”.

– Z tych szumnych 100 przedwyborczych konkretów Koalicji Obywatelskiej z 2023 roku, to ile udało się zrealizować? Liczył pan?

– Myślę, że blisko połowy. Premier mówił m.in. o sprawie rozliczenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. To wszystko się toczy, te sprawy się dzieją według obowiązujących procedur. Nie wyobrażałem sobie, że można było tak rujnować finanse państwa i likwidować potrzebne fundusze, jak robiły to rządy PiS. Wiele funduszy budowano po 1989 r. z myślą o przyszłości Polski, np. fundusz reprywatyzacji, który został po prostu rozgrabiony. Równocześnie od 2016 r. zadłużenie państwa ukrywano poza budżetem, to wszystko trzeba było uporządkować.

– Czy Stalowa Wola jest dobrze zarządzanym miastem?

– Nie chcę oceniać władzy lokalnej, wy jesteście bliżej – to oceniajcie. Sporo optymizmu tu było. Może nawet więcej niż rzeczywistość może dać szans i możliwości. Uważam, że wasze miasto, z uwagi na ulokowanie tu Huty Stalowa Wola, ważnego zakładu polskiego przemysłu zbrojeniowego, ma dobrą przyszłość przed sobą. To ośrodek, który może dawać szanse rozwoju również swojemu otoczeniu, lokalnym firmom i przedsiębiorcom. Ta rzecz tak naprawdę zaczęła się dziać w 2010 r. To rząd Donalda Tuska powołał specjalny zespół, a Agencja Rozwoju Przemysłu wykonywała różne ruchy, które sprzyjały ratowaniu Huty Stalowa Wola. Pierwsze umowy na armatohaubice Krab to był grudzień 2014 r. To wszystko dziś procentuje.

– Czy jest pan skłonny założyć się, jak premier Tusk, że wygracie wybory parlamentarne w 2027 roku? A jeśli tak, to czy utrzymacie władzę, bo PiS ostatnie wybory wygrał, ale władzy nie utrzymał...

– Wierzę, że to, co się wydarzyło przez te ostatnie dwa lata, i się zadzieje przez najbliższe dwa lata, sprawi, że ciągłość rządzenia Koalicji Obywatelskiej będzie mieć miejsce po 2027 roku, że Polacy docenią to, co zostało zrobione. Niektórzy zapowiadają, że kolejne trupy z szafy PiS będą wypadać. Trzeba robić wszystko, by Polacy mieli coraz większą satysfakcję z życia we własnym kraju.

– Z kim KO zamierza współrządzić po 2027 roku? Wasi niektórzy obecni koalicjanci szorują po sondażowym dnie...

– Jest jeszcze dwa lata. Nie przesądzajmy dzisiaj tych spraw. A w polityce dwa lata to... lata świetlne. Wiele się może wydarzyć. Co pokazuje głośny przykład działki pod Centralny Port Komunikacyjny, którą to inwestycją PiS tak bardzo się szczycił. A teraz – jak to określił jeden z dziennikarzy – dostał w tej sprawie w splot słoneczny. To bardzo gruba sprawa. Ktoś mówił, że buduje Centralny Port Komunikacyjny, a to, co zrobiono, to faktycznie przeczyło tym zapowiedziom.

– W 2027 roku też będzie pan kandydował z ostatniej pozycji na liście KO w naszym okręgu wyborczym?

– Tak daleko nie wybiegam. Bylebyśmy zdrowi byli.