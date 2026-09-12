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Stalowa Wola 12 września 2026

„Wiersze znad Sanu” po raz siódmy. Twórcy zaprezentowali nowy almanach

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli zaprezentowano w czwartek, 10 września, siódmą edycję almanachu poetyckiego „Wiersze znad Sanu”. Publikacja jest zbiorem twórczości osób związanych ze Stalowowolskim Klubem Literackim.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W tegorocznym wydaniu znalazły się utwory 15 autorów. Po raz pierwszy swoje wiersze opublikowali: Edward Chamera, Wiesław Bogdan Gałczyński, Halina Giecko, Janina Śpiewak-Gorczańska, Krzysztof Jędruch, Małgorzata Kościółek i Arleta Siwek

Po raz drugi w almanachu pojawili się Józef Bilski, Dawid Król (Leon Singer) i Karolina Witkiewicz. Pięciu autorów jest obecnych we wszystkich siedmiu wydaniach. To Mirosław Osowski, Henryk J. Giecko, Jacek Kotwica (Jacenty), Wiktoria Serafin i Ryszard Mścisz.

Tegoroczna edycja przyniosła również zmianę redaktora wydawniczego. Po raz pierwszy funkcję tę objął Henryk J. Giecko, zastępując Mirosława Osowskiego, który zainicjował wydawanie almanachu i przez sześć lat zajmował się jego przygotowaniem. Podczas spotkania podziękowano również Ryszardowi Mściszowi za recenzowanie kolejnych tomów, nadzór merytoryczny i dbałość o poziom publikacji.

Poezja w siódmym nadsańskim almanachu jest różnorodna – pod względem formalnym, tematycznym (aczkolwiek sporo zbieżności między wierszami różnych autorów można odnaleźć), nawet skali twórczych doświadczeń i talentu. Jest to pewien reprezentatywny obraz twórczych poczynań środowiska, które umownie określa się jako nadsańskie. Warto sięgnąć po ten siódmy zestaw „nadsańskich” utworów - tym bardziej, że ma on swoje odmienne cechy i pojawia się pod szyldem nowego redaktora - uważa Ryszard Mścisz.

- Kontynuujemy to przedsięwzięcie, które już wpisało się corocznie w pozycję wśród wydawnictw regionalnych. Wnikliwa analiza twórczości poszczególnych poetów pozwala spojrzeć na poezję i dostrzec potrzebę promowania lokalnych twórców - pisze we wstępie do almanachu Henryk J. Giecko, który podjął się redakcji tomiku.

Podczas spotkania zaprezentowano wybrane wiersze z publikacji. Zinterpretowały je Beata Życzyńska, dyrektor MBP, oraz bibliotekarka Dajana Żak. Uczestnicy mogli również kupić almanach, wziąć udział w konkursie z niespodzianką oraz obejrzeć wystawę „Moje wizje w miniaturze”, na której Henryk Giecko zaprezentował swoją twórczość malarską.

Spotkanie miało również oprawę muzyczną. Wystąpiła Amelia Kupiec, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli. Do występu przygotował ją Piotr Szpara, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach. Wokalistce akompaniowała Monika Kuca, wicedyrektor i kierownik sekcji wokalnej w PSM II stopnia.

Wydanie almanachu „Wiersze znad Sanu” wsparła Gmina Stalowa Wola.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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