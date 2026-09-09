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Stalowa Wola 9 września 2026

„Wiersze znad Sanu” po raz siódmy

W czwartek, 10 września o godz. 17 odbędzie się prezentacja siódmej części almanachu poetyckiego „Wiersze znad Sanu”. Spotkanie zaplanowano w sali bankietowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Najnowszy tom powstał z udziałem 17 autorów związanych z Klubem Literackim. Swoje wiersze opublikowali w nim: Józef Bilski, Edward Chamera, Wiesław Bogdan Gałczyński, Halina Giecko, Henryk J. Giecko, Janina Śpiewak-Gorczańska, Patrycja Granda, Krzysztof Jędruch, Małgorzata Kościółek, Jacek Kotwica, Dawid Król, Ryszard Mścisz, Mirosław Osowski, Wiktoria Serafin, Arleta Siwek, Karolina Witkiewicz, Alicja Katarzyna Wojdyło

„Wiersze znad Sanu” to cykl, który prezentuje twórczość poetów związanych z regionem. Dotychczas ukazało się sześć tomów, w których publikowali zarówno doświadczeni autorzy, jak i debiutanci.

Podczas czwartkowego spotkania zaprezentowane zostaną wybrane wiersze z najnowszego almanachu. Będzie również możliwość zakupu publikacji oraz udziału w okolicznościowym konkursie.

W części muzycznej wystąpi Małgorzata Chamera, której akompaniować będzie Monika Kuca. Spotkanie poprowadzi?

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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