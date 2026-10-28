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Wielkimi krokami zbliża się Bieg Niepodległości

11 listopada stalowowolskie al. Jana Pawła II ponownie będą należeć do miłośników biegania. Na głównej arterii miasta odbędzie się 34. Ogólnopolski Bieg Niepodległości. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski w Stalowej Woli oraz Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola. Start biegu głównego o Puchar Prezydenta Stalowej Woli zaplanowano na godzinę 15:30.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wcześniej odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe, w zależności od kategorii wiekowych na: 250, 400 i 800 m. Start i meta zlokalizowane będą na wysokości Bazyliki Konkatedralnej.W biegu głównym mogą startować zrzeszeni i niezrzeszeni, zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, na udział w biegu długodystansowym.

Zapisy do biegu na www.timekeeper.pl (wpisowe 50 zł) lub w dniu zawodów w godz. 10.30-14.30 w biurze zawodów w Domu Katechetycznym przy Konkatedrze (wpisowe 60 zł). Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych 11 listopada od godz. 12 przy namiotach organizatorów obok pomnika Jana Pawła II przed Bazylikę.

W biegu głównym prowadzona będzie także klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49 oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz M-50 dla mężczyzn w przedziale wiekowym 50-59 lat, K-50 dla pań powyżej 50 roku życia oraz M-60 (60-69 lat) i M-70 (powyżej 70 roku życia).Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacjach generalnych open kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody pieniężne, odpowiednio 700, 500 i 300 zł. Za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy i zawodniczki otrzymają odpowiednio: 150, 120, 100 zł.

Szczegółowych informacji o imprezie udzielają: Monika Kłosowska - tel. 540 003 233 i Piotr Anioł - tel. 604 433 490.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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