Wielkie otwarcie sklepu Prymus-AGD w Stalowej Woli

Sklep w nowej lokalizacji oferuje szeroki wybór wyposażenia codziennego użytku - od porcelany, szkła i sztućców, po naczynia ze stali nierdzewnej, wyroby emaliowane oraz drewniane akcesoria kuchenne. Oferta skierowana jest zarówno do osób urządzających nowe mieszkanie, jak i tych, którzy chcą uzupełnić domowe wyposażenie.

Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje dla klientów. Na pierwszych odwiedzających czekać będą prezenty o łącznej wartości 4 tys. zł oraz słodki poczęstunek. Tylko z okazji otwarcia będzie można także skorzystać z 20-procentowego rabatu na wybrane produkty (garnki emaliowane, nierdzewne oraz patelnie). Dostępna będzie również nowa gazetka promocyjna z aktualnymi ofertami i promocjami.

Prymus-AGD od lat specjalizuje się w sprzedaży wyposażenia kuchni, domu i ogrodu, stawiając na szeroki wybór produktów, funkcjonalne rozwiązania i przystępne ceny. Otwarcie nowego sklepu w Stalowej Woli to kolejny krok w rozwoju firmy i poszerzenie lokalnej oferty handlowej.

Artykuł sponsorowany