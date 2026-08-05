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Stalowa Wola 5 sierpnia 2026

Wielkie otwarcie sklepu Prymus-AGD w Stalowej Woli

Już w sobotę, 8 sierpnia, mieszkańcy Stalowej Woli i okolic będą mogli zrobić zakupy w nowym sklepie Prymus-AGD. Punkt, który otworzy się o godz. 7 w Hali "Zieleniak" przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 31A, zaoferuje szeroki wybór wyposażenia kuchni i domu.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Sklep w nowej lokalizacji oferuje szeroki wybór wyposażenia codziennego użytku - od porcelany, szkła i sztućców, po naczynia ze stali nierdzewnej, wyroby emaliowane oraz drewniane akcesoria kuchenne. Oferta skierowana jest zarówno do osób urządzających nowe mieszkanie, jak i tych, którzy chcą uzupełnić domowe wyposażenie.

Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje dla klientów. Na pierwszych odwiedzających czekać będą prezenty o łącznej wartości 4 tys. zł oraz słodki poczęstunek. Tylko z okazji otwarcia będzie można także skorzystać z 20-procentowego rabatu na wybrane produkty (garnki emaliowane, nierdzewne oraz patelnie). Dostępna będzie również nowa gazetka promocyjna z aktualnymi ofertami i promocjami.

Prymus-AGD od lat specjalizuje się w sprzedaży wyposażenia kuchni, domu i ogrodu, stawiając na szeroki wybór produktów, funkcjonalne rozwiązania i przystępne ceny. Otwarcie nowego sklepu w Stalowej Woli to kolejny krok w rozwoju firmy i poszerzenie lokalnej oferty handlowej.

Artykuł sponsorowany

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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