Wielkie marsze przeszły ulicami stolicy Polski. W jednym szedł przyszły prezydent RP

Trasa „Marszu Patriotów” wiodła z placu Bankowego na plac Konstytucji, trasa „Marszu za Polskę” prowadziła z ronda de Gaulle'a na plac Zamkowy. W obu uczestniczyły po dziesiątki tysięcy osób. To pierwsza taka sytuacja po 1989 r., by w tym samym czasie w jednym mieście szły dwa marsze konkurujących ze sobą kandydatów na prezydenta.

Jaka jest stawka tych wyborów

Na placu Bankowym Rafał Trzaskowski otrzymał wsparcie od liderów wszystkich ugrupowań tworzących rząd Donalda Tuska, i od samego premiera. Poparła go też trójka rywali z I tury wyborów prezydenckich: Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn i Szymon Hołownia. A także prezydent elekt Rumunii Nicusor Dan.

– Są nas nieprzebrane tłumy, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest stawka tych wyborów. Najwyższy czas, żeby wygrała prawda, uczciwość, przyszłość, i taka dokładnie jest stawka tych wyborów - powiedział Trzaskowski podczas finalnego przemówienia na placu Konstytucji.

Zła się nie ulęknę

W marszu sympatyków Karola Nawrockiego na początku nie było żadnych przemówień, a na placu Zamkowym głos zabrał tylko sam kandydat na prezydenta. Zapewniał: – Jestem jednym z Was. Jestem Polakiem, który rozumie trud codziennego życia, który wie, jak trudno żyje się czasami w Polsce, i który nigdy nie odpuścił i nigdy nie odpuści.

– To jest Wasz sukces, stoję tu jako Wasz sukces i symbol tego, że Polacy nigdy nie dadzą sobie zabrać wolności. Na koniec chcę powiedzieć jedno: choćbym szedł ciemną doliną zła się ulęknę, bo Wy jesteście ze mną - tak z kolei zakończył swe przemówienie Karol Nawrocki.

Dokończyć projekt demokratycznej Polski

Zwolennicy Trzaskowskiego wyruszyli ze Stalowej Woli do Warszawy jednym autokarem, grupa osób pojechała też prywatnymi samochodami.

– Na Marszu czuło się ogromną mobilizację środowisk wspierających Rafała Trzaskowskiego i rząd Donalda Tuska. I oczywiście zjednoczenie wokół bardzo ważnych dla Polski wartości: wolności, wolności słowa, praworządności, szacunku dla godności każdego człowieka. Atmosfera była fantastyczna, pełna życzliwości i uśmiechów. Jak szliśmy z banerem „Stalowa Wola: Wolność Kocham i Rozumiem”, to podchodzili do nas uczestnicy z innych regionów Polski i mówili, że odczarowujemy Podkarpacie. Podchodzili też moi byli uczniowie i mówili, że są z nami – powiedziała „Sztafecie” Renata Butryn, szefowa struktur PO w Stalowej Woli i powiecie stalowowolskim.

Jej zdaniem, najbardziej wzruszające było wystąpienie Donalda Tuska. – Niektóre starsze osoby, które stały obok mnie, ocierały łzy, tak silne były te emocje. Urosła w nas wiara, że projekt Polski demokratycznej możemy doprowadzić do końca – dodała Renata Butryn.

Pełni wiary w zwycięstwo

Wyborcy Nawrockiego wyjechali ze Stalowej Woli dwoma autobusami, a także własnymi samochodamia.

– To, co mnie najbardziej pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że w naszym Marszu szła liczna grupa wyborców Sławomira Mentzena, co było widać choćby po ich czapeczkach. Mówili, że w II turze jednoznacznie opowiadają się za Karolem Nawrockim, bo nie wyobrażają sobie Polski rządzonej przez polityków Platformy Obywatelskiej, która odpowiada za Zielony Ład czy pakt imigracyjny. Klimat Marszu był radosny, patriotyczny i bardzo budujący przed II turą wyborów prezydenckich, jednoczący prawicowo-konserwatywny elektorat. A uczestnicy ze Stalowej Woli, których odprowadzałem do autobusów, byli zadowoleni i szczęśliwi, pełni wiary w zwycięstwo Karola Nawrockiego – powiedział „Sztafecie” Rafał Weber, poseł PiS ze Stalowej Woli.