Wielkie Grillowanie w Stalowej Woli

Wśród atrakcji m.in. darmowe grillowanie w strefie Grill & Chill, pokazy kulinarne Katarzyny Bosackiej, warsztaty z Jakubem Steuermarkiem i spotkania z Piotrem Laskowskim oraz Mateuszem Szymkowiakiem. Na miejscu pojawią się także Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski oraz regionalny jarmark z lokalnymi przysmakami.

Nie zabraknie też muzyki na żywo – na scenie wystąpi zespół Horyzonty, a dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę malucha z animacjami i atrakcjami.

Start godz. 14. Wstęp wolny!