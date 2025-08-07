Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 sierpnia 2025

Wielkie Grillowanie w Stalowej Woli

W niedzielę, 10 sierpnia, Park Miejski w Stalowej Woli zamieni się w centrum kulinarnych atrakcji. Wszystko za sprawą ogólnopolskiego wydarzenia "Polska Od Kuchni" – festiwalu kulinarnego, który zagości w naszym mieście z pełnym energii programem.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wśród atrakcji m.in. darmowe grillowanie w strefie Grill & Chill, pokazy kulinarne Katarzyny Bosackiej, warsztaty z Jakubem Steuermarkiem i spotkania z Piotrem Laskowskim oraz Mateuszem Szymkowiakiem. Na miejscu pojawią się także Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski oraz regionalny jarmark z lokalnymi przysmakami.

Nie zabraknie też muzyki na żywo – na scenie wystąpi zespół Horyzonty, a dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę malucha z animacjami i atrakcjami.

Start godz. 14. Wstęp wolny!

Udostępnij artykuł:

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Surrealistyczny świat Andrzeja Wiktora w Galerii Karpińskiego
Stalowa Wola
Surrealistyczny świat Andrzeja Wiktora w Galerii Karpińskiego
Zmarł Stanisław Gawryś – wieloletni prezes Towarzystwa Ziemi Niżańskiej
Nisko
Zmarł Stanisław Gawryś – wieloletni prezes Towarzystwa Ziemi Niżańskiej
Drugi dzień Festiwalu „Łączy nas bajka”. Twórcze warsztaty dla dzieci
Stalowa Wola
Drugi dzień Festiwalu „Łączy nas bajka”. Twórcze warsztaty dla dzieci
„Łączy nas bajka” – wieczorne czytanie dla dzieci i rodzin
Stalowa Wola
„Łączy nas bajka” – wieczorne czytanie dla dzieci i rodzin
Kino pod Gwiazdami w Zaklikowie. „Król rozrywki” na dużym ekranie w parku
Zaklików
Kino pod Gwiazdami w Zaklikowie. „Król rozrywki” na dużym ekranie w parku
Dni Miodu w Bojanowie
Bojanów
Dni Miodu w Bojanowie
Nowa inwestycja w niżańskim szpitalu. Powstanie Poradnia K
Nisko
Nowa inwestycja w niżańskim szpitalu. Powstanie Poradnia K
Przed nami X Spotkania z Kulturą
Zaklików
Przed nami X Spotkania z Kulturą
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu