Wielki projekt w gospodarce odpadami. Czy kaucje się przyjmą?

System m kaucyjny to mechanizm, w którym:

· płacisz kaucję przy zakupie produktu

· zwracasz puste, nieuszkodzone (nie zgniecione) opróżnione opakowanie w punkcie zbiórki

· otrzymujesz zwrot kaucji (bez konieczności okazywania paragonu)

Celem jest stworzenie zamkniętego obiegu, w którym butelki i puszki wracają do recyklingu, zamiast trafiać na wysypiska lub do środowiska.

Pobierana przy zakupie kaucja dotyczy plastikowych butelek (do 3 litrów), aluminiowych puszek (do 1 litra) i szklanych butelek wielokrotnego użytku. O tym, która butelka spełnia ten warunek, decyduje producent.

Obowiązek sklepów i wymagany logotyp

Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy powyżej 200 m kw., a małe sklepy poniżej 200 m kw. mogą dobrowolnie przystępować do tego systemu.

Kaucja zostanie doliczona do ceny napojów przy kasie. Wszystkie jednostki handlowe, niezależnie od ich powierzchni, jeżeli oferują napoje w opakowaniach objętych systemem, będą pobierały kaucję. Opakowania objęte systemem będą odpowiednio oznakowane, logotypem systemu kaucyjnego. I tylko za takie uzyskamy zwrot kaucji.

Gdzie oddać opróżnione butelki i puszki

System kaucyjny zapewnia konsumentom wiele możliwości zwrotu opakowań, tak aby było to wygodne i dostępne na terenie całego kraju. Butelki i puszki można oddać w:

- dużych sklepach (powyżej 200 m kw.) – obowiązkowo przyjmują wszystkie opakowania objęte systemem i zwracają kaucję;

– mniejszych sklepach (do 200 m kw.) – pobierają kaucję, ale przyjmowanie opakowań jest dobrowolne, z wyjątkiem szklanych butelek wielokrotnego użytku, które muszą odbierać obowiązkowo;

– automatach do zwrotu (butelkomatach) – pojawiać się będą głównie w dużych sieciach handlowych, ułatwiając szybki i bezkontaktowy zwrot opakowań;

– punktach zbiórki w każdej gminie – operatorzy systemu mają obowiązek zapewnić co najmniej jeden punkt odbioru opakowań w każdej gminie, aby system był powszechnie dostępny.

Uwaga! Wyjątki

Tych opakowań NIE obejmuje system kaucyjny:

· po mleku

· po jogurtach

· po innych pitnych produktach mlecznych

· szklanych opakowań jednokrotnego użytku

· wielomateriałowych - kartoników po mleku i sokach.

Te, jak do tej pory, wrzucamy do odpowiednich pojemników (żółtych lub zielonych) służących do selektywnej zbiórki odpadów.

Stopniowy start systemu

System kaucyjny nie obejmie produktów zgromadzonych w sklepach przed jego wprowadzeniem. A zatem od 1 października 2025 r. w sklepach będą pojawiać się stopniowo napoje w opakowaniach oznaczonych systemem kaucyjnym. Przez pewien czas w obrocie będą funkcjonować produkty wprowadzone do sprzedaży przed startem systemu, które nie mają jeszcze logo kaucji.

· za opakowania bez oznakowania kaucji jej nie zapłacisz i nie odzyskasz

· kaucję możesz odzyskać wyłącznie za te opakowania, na których widnieje specjalne oznaczenie systemu kaucyjnego i kwota kaucji.

Radosław Sagatowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli

Przewidujemy uszczerbek przychodów

Musimy poczekać kilka miesięcy, żeby się zorientować, jak system kaucyjny się przyjmie, ile kaucjonowanych opakowań będzie w jego ramach zwracanych. Nie zakładam, że od razu gwałtownie zmniejszy się nam strumień odpadów opakowaniowych, ale docelowo, gdy w dużych sklepach staną urządzenia odbierające kaucjonowane butelki i inne opakowania, to siłą rzeczy spadną nam przychody z tego tytułu. One nie są aż tak bardzo duże, bo ceny na rynku surowców wtórnych to osobna historia, ale zakładam, że jakiś uszczerbek przychodów będziemy mieć.

Nie będzie bowiem tak, że te kaucjonowane opakowania ze sklepów w Stalowej Woli trafią do naszego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych. Odbiorą je inni recyklerzy i zagospodarują. Część pieniędzy z tego tytułu, w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta, powinna jednak wracać do samorządów, ale jak to będzie w praktyce wyglądać, to dopiero się okaże.

Na pewno jednak nie zmniejszymy liczby pojemników na plastikowe i szklane opakowania, jakie mamy w Stalowej Woli w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Pamiętajmy, że nie wszystkie opakowania zostały włączone do systemu kaucyjnego i nadal wiele szkła, plastiku, foli i opakowań wielomateriałowych trafiać będzie do naszych pojemników.

Myślę, że pod koniec tego roku można będzie dokonać pierwszych szacunków i prób podsumowania startu nowego systemu.