Wielki pożar na poligonie w Lipie. Trwa akcja gaśnicza

Do akcji skierowano 20 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracują żołnierze Wojskowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z wielu jednostek OSP z powiatu stalowowolskiego. Ogień objął obszar administrowany przez Nadleśnictwo Gościeradów.

Ze względu na rozległy teren i trudny dostęp, do działań włączono również helikopter gaśniczy, który wykonuje zrzuty wody w newralgicznych punktach. Wiatr dodatkowo utrudnia opanowanie ognia.

Na ten moment nie zgłoszono żadnych ofiar.