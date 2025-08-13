Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Zaklików 13 sierpnia 2025

Wielki pożar na poligonie w Lipie. Trwa akcja gaśnicza

Na poligonie wojskowym w Lipie koło Zaklikowa trwa akcja gaszenia pożaru suchej roślinności. Ogniem objęty jest obszar o powierzchni ponad 20 hektarów.

Do akcji skierowano 20 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracują żołnierze Wojskowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z wielu jednostek OSP z powiatu stalowowolskiego. Ogień objął obszar administrowany przez Nadleśnictwo Gościeradów.

Ze względu na rozległy teren i trudny dostęp, do działań włączono również helikopter gaśniczy, który wykonuje zrzuty wody w newralgicznych punktach. Wiatr dodatkowo utrudnia opanowanie ognia.

Na ten moment nie zgłoszono żadnych ofiar. 

