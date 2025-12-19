Wielki pożar hali produkcyjnej w Stalowej Woli. Trwa akcja gaśnicza

W hali znajdują się chemikalia, co sprawia, że zdarzenie jest szczególnie niebezpieczne i może stanowić zagrożenie dla jakości powietrza. Z tego powodu prowadzone są działania mające na celu nie tylko ugaszenie ognia, ale także monitoring ewentualnych zanieczyszczeń.

Na miejscu od początku trwa intensywna akcja gaśnicza. Do Stalowej Woli zjeżdżają liczne zastępy straży pożarnej - nie tylko z miasta, ale również z innych części województwa. W działaniach uczestniczą także inne służby, a teren pożaru jest zabezpieczany.

W związku z zaistniałą sytuacją prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, wydał pilny komunikat do mieszkańców:

"Uwaga Mieszkańcy Stalowej Woli! W związku z pożarem hali zakładu przetwarzającego paliwa alternatywne na terenie strefy przemysłowej proszę prewencyjnie ograniczyć wychodzenie na zewnątrz oraz nie wietrzyć pomieszczeń. Czekamy na wyniki badań jakości powietrza. Po otrzymaniu informacji o wynikach komunikat zostanie utrzymany lub odwołany. Jestem w stałym kontakcie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostałymi służbami".

AKTUALIZACJA

W nocy prezydent Lucjusz Nadbereżny wydał ponowny komunikat w sprawie jakości powietrza:

"Brak zagrożenia dla jakości powietrza na terenie Stalowej Woli po pożarze hali

Będąc bezpośrednio na miejscu trwającej akcji gaśniczej hali na strefie gospodarczej w Stalowej Woli, informuję, że wyniki badań jakości powietrza nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców. Pomiary będą powtarzane, jednak odwołuję zalecenie wydane we wcześniejszym komunikacie dotyczące ograniczenia przebywania na zewnątrz oraz niewietrzenia pomieszczeń.

W działaniach uczestniczy ponad 25 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu. Sytuacja jest opanowana – nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki.

W najbliższych godzinach akcja gaśnicza powinna zostać zakończona, po czym nastąpi etap porządkowania oraz zabezpieczenia obiektu.

Najważniejsza informacja: nikt w pożarze nie ucierpiał i nie stwierdzono żadnego zagrożenia środowiskowego.

Dziękuję wszystkim Strażakom za pełen profesjonalizm i sprawność działania, dzięki którym w krótkim czasie opanowano tak duży pożar hali przemysłowej. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności będę informować w kolejnych komunikatach".

20 grudnia o godz. 8 rano akcja gaśnicza w dalszym ciągu była prowadzona.