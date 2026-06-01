Wielki piknik „Siódemki”

W programie były m.in. występy uczniów z PSP nr 7, gry i zabawy sportowe, gra terenowa, pokazy i prezentacje, kiermasz ciast. Były też kiełbaski z grilla, popcorn, wata cukrowa i napoje, dmuchańce, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, tatuaże itp. Organizatorzy przygotowali też liczne niespodzianki np. rozbrajanie... „pola minowego”.

Można też było oglądać prace uczennic i uczniów z „Siódemki”, wykonane na konkurs pt. „Stalowa Wola w przyszłości”. A wyobraźnia jego uczestników była ogromna. Jak zauważyliśmy, w przyszłości Stalowa Wola będzie więc miała zwoje ZOO, a nawet metro.

– Mam nadzieję, że spotkamy się tu za rok. Dziękuję wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie pikniku. Zabawa była pyszna, pogoda dopisała, chcemy by za rok było podobnie – podsumowała dyrektor Alicja Bartoszek.