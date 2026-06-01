Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
Miejscem artystycznych występów była plenerowa scena Centralnego Placu Zabaw
0.0 / 5
Stalowa Wola 1 czerwca 2026

Wielki piknik „Siódemki”

Tradycyjnie już Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli zorganizowała pod koniec maja swój Szkolny Piknik Rodzinny. Po raz trzeci odbył się na położonym tuż przy szkole wielkim Centralnym Placu Zabaw. – Przygotowaliśmy moc atrakcji, gier, rozrywki i niespodzianek. Zapraszamy na wspaniałą zabawę – mówiła Alicja Bartoszek, dyrektorka „Siódemki”.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

W programie były m.in. występy uczniów z PSP nr 7, gry i zabawy sportowe, gra terenowa, pokazy i prezentacje, kiermasz ciast. Były też kiełbaski z grilla, popcorn, wata cukrowa i napoje, dmuchańce, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, tatuaże itp. Organizatorzy przygotowali też liczne niespodzianki np. rozbrajanie... „pola minowego”.

Można też było oglądać prace uczennic i uczniów z „Siódemki”, wykonane na konkurs pt. „Stalowa Wola w przyszłości”. A wyobraźnia jego uczestników była ogromna. Jak zauważyliśmy, w przyszłości Stalowa Wola będzie więc miała zwoje ZOO, a nawet metro.

– Mam nadzieję, że spotkamy się tu za rok. Dziękuję wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie pikniku. Zabawa była pyszna, pogoda dopisała, chcemy by za rok było podobnie – podsumowała dyrektor Alicja Bartoszek.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Rezerwa „Stalówki” zdobyła twierdzę Leżajsk!
Stalowa Wola
Rezerwa „Stalówki” zdobyła twierdzę Leżajsk!
Dla kogo „Pióro Prezydenta”?
Stalowa Wola
Dla kogo „Pióro Prezydenta”?
Miejski Dzien Dziecka pełen atrakcji
Stalowa Wola
Miejski Dzien Dziecka pełen atrakcji
San co najwyżej postraszy
Stalowa Wola
San co najwyżej postraszy
Złoci badmintoniści ze Stalowej Woli nagrodzeni przez Powiat
Stalowa Wola
Złoci badmintoniści ze Stalowej Woli nagrodzeni przez Powiat
Wybierz mural, który ozdobi stadion w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Wybierz mural, który ozdobi stadion w Stalowej Woli
Za piwko i papieroski płacił znalezioną kartą. Grozi mu za to 10 lat
Stalowa Wola
Za piwko i papieroski płacił znalezioną kartą. Grozi mu za to 10 lat
Michał Stachów nowym dyrektorem Ambulatorium „pod Hutą”
Stalowa Wola
Michał Stachów nowym dyrektorem Ambulatorium „pod Hutą”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu