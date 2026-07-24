Wielki Piknik Rodzinny w Jeżowem Podgórzu

Organizatorzy przygotowali bogaty program dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od samego początku na uczestników czekać będą gry i zabawy z animatorami, darmowe dmuchańce oraz liczne atrakcje dla najmłodszych.

Co w programie?

O godzinie 16.30 na scenie wystąpi Kapela Ludowa „Jeżowianie”, a pół godziny później rozpocznie się Piana Party.

Miłośnicy sportowej rywalizacji o 17.30 będą mogli wziąć udział w biegu na 800 metrów o Puchar Starosty Powiatu Niżańskiego. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

do 16 lat – dziewczęta i chłopcy,

powyżej 16 lat – kobiety i mężczyźni.

Na zwycięzców czekają nagrody.

O 18.30 rozegrany zostanie rodzinny mecz piłki nożnej Rodzice kontra Dzieci o Puchar Wójta Gminy Jeżowe.

Wieczorem, od 19.30, publiczność bawić będzie Kapela Folkowa, a o 21.30 rozpocznie się zabawa taneczna z DJ-em „Jurkiem”, która potrwa do godziny 1.00.

Nie tylko scena i sport

Podczas pikniku będzie można odwiedzić stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej, zobaczyć pokaz sprzętu OSP z Jeżowego, skorzystać z małej gastronomii oraz kupić lody, napoje, kiełbaski, ciasta i inne domowe przysmaki. Organizatorzy zapowiadają również przejazdy bryczką oraz wystawę gołębi.

Dla uczestników konkurencji sportowych przygotowano puchary, a także poczęstunek - napoje i kiełbaski.

Zapisy

Zapisy do konkurencji sportowych prowadzone są pod numerem 720 872 070 do 21 lipca 2026 roku. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica.

Organizatorami wydarzenia są Rada Sołecka, Sołtys Jeżowego Podgórza oraz Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Wszystkie atrakcje odbędą się na boisku „Grąd”, a udział w pikniku jest doskonałą okazją do wspólnego, rodzinnego spędzenia wakacyjnego popołudnia.