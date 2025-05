Wielki koncert ku pamięci św. Jana Pawła II

18 maja o godz. 12 w katedrze w Rzeszowie rozpocznie się koncert będący finałem międzynarodowego projektu muzycznego i naukowego „Podkarpacie śladami Jana Pawła II wśród tradycji, kultury i muzyki”. W projekcie tym, realizowanym od 3 do 8 kwietnia br., uczestniczyło ponad 600 artystów z Podkarpacia – 32 chóry i 9 orkiestr. Wśrod nich byli chórzyści z Soli Deo pod dyrekcją Jadwigi Ciby-Powęzkiej (na zdjęciu podczas Majówki przy figurze Matki Bożej na rozwadowskim „Sokole”).

Organizatorem projektu był Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie, a współorganizatorem Województwo Podkarpackie. Trasa koncertowa obejmowała Czechy, Włochy, Watykan i Austrię. Artyści występowali m.in. w: Katedrze św. Wacława w Ołomuńcu, Bazylice św. Antoniego w Padwie, Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie, na Placu św. Piotra w Watykanie.

Koncert finałowy odbędzie się 18 maja, w dniu urodzin św. Jana Pawła II, w katedrze rzeszowskiej. Wystąpi na nim chór mieszkany Soli Deo ze Stalowej Woli. – Serdecznie zapraszamy na koncert do rzeszowskiej katedry, to będzie niesamowite przeżycie artystyczne i duchowe, świadectwo wiary – zachęcała do wysłuchania koncertu dyrygent chóru Soli Deo, Jadwiga Ciba-Powęzka podczas Majówki przy figurze Matki Bożej na rozwadowskim „Sokole”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup Jan Wątroba z Diecezji Rzeszowskiej. Projekt otrzymał również patronat Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego, Ambasadora RP w Pradze oraz Konsula Generalnego w Ostrawie.