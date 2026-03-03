„Wielkanocne Inspiracje” w stalowowolskiej bibliotece

Ekspozycja jest prezentowana w holu na parterze Biblioteki Głównej przy ul. Popiełuszki 10. Na wystawie znalazły się prace przygotowane przez uczestników Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli, nawiązujące tematycznie do zbliżających się świąt wielkanocnych.

Zwiedzający mogą oglądać wystawę w godzinach pracy biblioteki: w poniedziałki od 9.00 do 15.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00–18.00 oraz w soboty od 8.00 do 15.00.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta.