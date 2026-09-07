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Stalowa Wola 7 września 2026

Wielka Gala w Stalowej Woli. Od klasyki Mozarta po hity Broadwayu

Stalowa Wola przygotowuje się na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego sezonu. 27 września Miejski Dom Kultury zamieni się w wielką scenę operową i musicalową. Mieszkańcy będą mogli wybierać między majestatycznym Koncertem Królewskim a energetycznym show Pop Opera. Bilety są już w sprzedaży online i w kasie MDK.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jesień w Stalowej Woli rozpocznie się z wielkim rozmachem. Organizatorzy przygotowali dwuczęściową ucztę dla zmysłów, która zaspokoi zarówno miłośników tradycji, jak i fanów nowoczesnych brzmień. Co dokładnie czeka nas w MDK?

Godzina 16:00 – Koncert Królewski: Majestat Klasyki

To propozycja dla tych, którzy pragną poczuć atmosferę największych sal koncertowych Europy. Program został skomponowany tak, aby zaprezentować fundamenty europejskiej kultury. Usłyszymy dzieła Mozarta, Beethovena, Straussa, Verdiego, Pucciniego oraz Chopina.

Dla Stalowej Woli to rzadka okazja, by w ramach jednego popołudnia doświadczyć tak szerokiego spektrum muzyki klasycznej w profesjonalnym wykonaniu. To idealny moment na wyjście z rodziną lub chwilę wytchnienia w eleganckim anturażu.

Godzina 18:30 – Pop Opera: Od Opery do Musicalu

Kiedy opadną emocje po klasyce, scena wypełni się nowoczesną energią. Pop Opera to format, który podbija światowe metropolie, łącząc potęgę operowych głosów z lekkością popowych aranżacji.

W programie znajdą się nie tylko najpiękniejsze arie, ale przede wszystkim przeboje z kultowych musicali Broadwayu i West Endu. To widowisko udowadnia, że opera nie musi być sztywna, a musical może mieć głębię klasyczną. To pozycja obowiązkowa dla osób szukających w muzyce przede wszystkim wielkich emocji i rozrywki na najwyższym poziomie.

Dlaczego warto zarezerwować bilety już teraz?

Oba wydarzenia są komplementarne. Jeśli chcesz poczuć się prestiżowo – wybierz koncert o godz. 16. Jeśli szukasz energii i zabawy – Pop Opera rozpocznie się o godz. 18.30. Można także wziąć udział w obu koncertach i w pełni zanurzyć się w świecie muzyki.

Szczegóły wydarzenia

Kiedy: 27 września
Gdzie: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Koncert Królewski – godz. 16:00:
Kup bilety na Koncert Królewski

Pop Opera – godz. 18:30:
Kup bilety na Pop Operę

/artykuł sponsorowany/

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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