„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”

Tym razem, wraz z prowadzącymi - Marcinem Foltą i Tomaszem Żbikiem - wkroczymy w epokę oświecenia, w czas narodzin nowego modelu rozumowania, fascynacji nauką i wiary w potęgę ludzkiego rozumu. Wykład „Wiek rozumu” odkryje przed nami świat idei, które ukształtowały nowoczesne myślenie - od fascynacji nauką i postępem, po refleksję nad miejscem człowieka w społeczeństwie i naturze.

To wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się epoce, która stała się fundamentem współczesności - od idei wolności i tolerancji, przez rozwój nauki, aż po nowe spojrzenie na sztukę i kulturę.