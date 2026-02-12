Miesięcznik
Nisko 12 lutego 2026

„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”

Niżańskie Centrum Historii i Tradycji w Nisku zaprasza 13 lutego o godz. 17 na kolejny, szósty już wykład z cyklu „Powrót do przeszłości - historia świata w obrazach”, w którym kontynuujemy naszą wspólną podróż przez najważniejsze epoki i idee kształtujące dzieje świata.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tym razem, wraz z prowadzącymi - Marcinem Foltą i Tomaszem Żbikiem - wkroczymy w epokę oświecenia, w czas narodzin nowego modelu rozumowania, fascynacji nauką i wiary w potęgę ludzkiego rozumu. Wykład „Wiek rozumu” odkryje przed nami świat idei, które ukształtowały nowoczesne myślenie - od fascynacji nauką i postępem, po refleksję nad miejscem człowieka w społeczeństwie i naturze.

To wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się epoce, która stała się fundamentem współczesności - od idei wolności i tolerancji, przez rozwój nauki, aż po nowe spojrzenie na sztukę i kulturę.

