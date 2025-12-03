Miesięcznik
Wojciech Opałka ze swoją trenerką Moniką Kłosowską
Stalowa Wola 3 grudnia 2025

Wiedeń zdobyty! Show Wojciecha Opałki w Sport Arena Vienna

Reprezentanci Polski zdominowali międzynarodowy mecz lekkoatletyczny drużyn do lat 14 w Wiedniu. Jednym z największych… dominatorów był Wojciech Opałka z Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Podopieczny trenerki Moniki Kłosowskiej, która była w sztabie szkoleniowym polskiej reprezentacji, wygrał bieg na 60 m i triumfował w sztafecie 6x200 m. „Biało-czerwoni” triumfowali w kategorii dziewcząt i chłopców. I to do… kwadratu!

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Meczem międzypaństwowym: Austria - Polska - Słowacja 14-latków, oficjalnie rozpoczęła działalność nowa hala lekkoatletyczna w Wiedniu - Sport Arena Vienna. Do rywalizacji z Austrią i Słowacją powołano 32-osobową polską drużynę wyłonioną spośród ponad 600 uczestników niedawnych finałowych zawodów programu Lekkoatletyka dla Każdego, które odbywały się w Spale. 

Wojtek Opałka wygrał w Spale na 60 m i to samo zrobił w stolicy Austrii. Zwyciężył i w czasie 7,45. To nowy rekord życiowy sprintera Stali. Drugie miejsce zajął jego kolega reprezentacyjny Miłosz Maczura z AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (7,50), a trzecie Joao Gabriel Messinetti z Austrii (7,68). Ta dwójka sprinterów także ustanowiła w tym biegu „życiówki”.

Wojciech Opałka poprowadził także do zwycięstwa i także w rekordowym czasie sztafetę 6x200 m. Polacy wygrali czasem 2:36,05, a drugie miejsce zajęli Słowacy (2:36,42).

W klasyfikacji drużynowej chłopców najwięcej punktów wywalczyła pierwsza drużyna Polski (94), a drugie… druga drużyna Polski (88). Nie inaczej było u dziewcząt. Z tą różnicą, że pierwsze miejsce zajęła druga nasza drużyna (96), a drugie pierwsza (95).  Łącznie „Biało-czerwoni” zdobyli 373 punktów i wygrali to spotkanie w cuglach!

Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

