Wiedeń zdobyty! Show Wojciecha Opałki w Sport Arena Vienna

Meczem międzypaństwowym: Austria - Polska - Słowacja 14-latków, oficjalnie rozpoczęła działalność nowa hala lekkoatletyczna w Wiedniu - Sport Arena Vienna. Do rywalizacji z Austrią i Słowacją powołano 32-osobową polską drużynę wyłonioną spośród ponad 600 uczestników niedawnych finałowych zawodów programu Lekkoatletyka dla Każdego, które odbywały się w Spale.

Wojtek Opałka wygrał w Spale na 60 m i to samo zrobił w stolicy Austrii. Zwyciężył i w czasie 7,45. To nowy rekord życiowy sprintera Stali. Drugie miejsce zajął jego kolega reprezentacyjny Miłosz Maczura z AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (7,50), a trzecie Joao Gabriel Messinetti z Austrii (7,68). Ta dwójka sprinterów także ustanowiła w tym biegu „życiówki”.

Wojciech Opałka poprowadził także do zwycięstwa i także w rekordowym czasie sztafetę 6x200 m. Polacy wygrali czasem 2:36,05, a drugie miejsce zajęli Słowacy (2:36,42).

W klasyfikacji drużynowej chłopców najwięcej punktów wywalczyła pierwsza drużyna Polski (94), a drugie… druga drużyna Polski (88). Nie inaczej było u dziewcząt. Z tą różnicą, że pierwsze miejsce zajęła druga nasza drużyna (96), a drugie pierwsza (95). Łącznie „Biało-czerwoni” zdobyli 373 punktów i wygrali to spotkanie w cuglach!

Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola