Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 21 sierpnia 2025

Wieczorne czytanie na odnowionym patio

Wieczór 20 sierpnia 2025 roku w stalowowolskiej bibliotece był naprawdę wyjątkowy. Zaproszono dzieci, rodziców i dziadków na wspólną podróż do świata baśni i muzyki w ramach Festiwalu Literackiego "Łączy nas bajka" organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie

REKLAMA
avatar
sztafeta.pl

Wieczorne czytanie odbyło się na odnowionym bibliotecznym patio, w otoczeniu zieleni i roślin zakupionych dzięki wsparciu finansowemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Program ten wspiera inicjatywy, które umożliwiają: rozwój lokalnej infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa, aktywizację społeczną, ochronę środowiska oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

Spotkanie rozpoczęło się opowieścią o Mateuszu, Bracie Miesiąca – chłopcu, który wszystko umiał najlepiej… a przynajmniej tak mu się wydawało. Historia pełna humoru i mądrych przesłań skłoniła najmłodszych do refleksji, co naprawdę znaczy być najlepszym i jakie dary można otrzymać od samego Księżyca.

Publiczność w świat słów i emocji wprowadziła Katarzyna Jackowska-Enemuo, etnografka, opowiadaczka i autorka, której głos przeplatał tradycję z autorską wrażliwością. Artystce towarzyszył Mateusz Szemraj, multiinstrumentalista którego muzyka – od szeptów strun po dynamiczne rytmy – malowała obrazy i dopełniała magii opowieści.

Rodzice dzieciaków obecnych na imprezie w MBP podkreślali, że takie spotkania to coś więcej niż czytanie – to żywe doświadczenie łączące pokolenia. „Łączy nas bajka” – najmłodsi i dorośli wyszli bogatsi o nowe wrażenia i historie. Dodatkowo, można było nabyć książki autorki wraz z autografem.

Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa „Książka Roku 2024” Polskiej Sekcji IBBY, przyciągając uwagę miłośników literatury w każdym wieku.

– Serdecznie dziękujemy MDK w Stalowej Woli za współpracę przy organizacji wydarzenia – podkreślają bibliotekarki.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. Wydarzenie sfinansowano ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

avatar
sztafeta.pl

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Kultura:

zobacz wszystkie
W 30. rocznicę przyjazdu do Polski z Kazachstanu…
Stalowa Wola
W 30. rocznicę przyjazdu do Polski z Kazachstanu…
THERARIUM wkracza na scenę!
THERARIUM wkracza na scenę!
XVIII Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
XVIII Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Warsztaty mangi z Julią Płoch
Stalowa Wola
Warsztaty mangi z Julią Płoch
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – wiele za nami, sporo wciąż przed nami
Stalowa Wola
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – wiele za nami, sporo wciąż przed nami
Przeczytaj Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
Przeczytaj Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece
Surrealistyczny świat Andrzeja Wiktora w Galerii Karpińskiego
Stalowa Wola
Surrealistyczny świat Andrzeja Wiktora w Galerii Karpińskiego
Drugi dzień Festiwalu „Łączy nas bajka”. Twórcze warsztaty dla dzieci
Stalowa Wola
Drugi dzień Festiwalu „Łączy nas bajka”. Twórcze warsztaty dla dzieci
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu