Wieczorne czytanie na odnowionym patio

Wieczorne czytanie odbyło się na odnowionym bibliotecznym patio, w otoczeniu zieleni i roślin zakupionych dzięki wsparciu finansowemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Program ten wspiera inicjatywy, które umożliwiają: rozwój lokalnej infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa, aktywizację społeczną, ochronę środowiska oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

Spotkanie rozpoczęło się opowieścią o Mateuszu, Bracie Miesiąca – chłopcu, który wszystko umiał najlepiej… a przynajmniej tak mu się wydawało. Historia pełna humoru i mądrych przesłań skłoniła najmłodszych do refleksji, co naprawdę znaczy być najlepszym i jakie dary można otrzymać od samego Księżyca.

Publiczność w świat słów i emocji wprowadziła Katarzyna Jackowska-Enemuo, etnografka, opowiadaczka i autorka, której głos przeplatał tradycję z autorską wrażliwością. Artystce towarzyszył Mateusz Szemraj, multiinstrumentalista którego muzyka – od szeptów strun po dynamiczne rytmy – malowała obrazy i dopełniała magii opowieści.

Rodzice dzieciaków obecnych na imprezie w MBP podkreślali, że takie spotkania to coś więcej niż czytanie – to żywe doświadczenie łączące pokolenia. „Łączy nas bajka” – najmłodsi i dorośli wyszli bogatsi o nowe wrażenia i historie. Dodatkowo, można było nabyć książki autorki wraz z autografem.

Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa „Książka Roku 2024” Polskiej Sekcji IBBY, przyciągając uwagę miłośników literatury w każdym wieku.

– Serdecznie dziękujemy MDK w Stalowej Woli za współpracę przy organizacji wydarzenia – podkreślają bibliotekarki.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. Wydarzenie sfinansowano ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.