Fot. Jakub Celej
Stalowa Wola 26 listopada 2025

Wieczór z reportażem. MBP zaprasza na spotkanie z Witoldem Szabłowskim

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na wyjątkowe spotkanie z jednym z najbardziej cenionych polskich reporterów - Witoldem Szabłowskim. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 1 grudnia o godz. 17:00 w sali bankietowej Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Witold Szabłowski to dziennikarz, pisarz i reportażysta związany przez lata z „Gazetą Wyborczą”, „Dużym Formatem” oraz redakcją „Dzień Dobry TVN”. Dużą część swojej twórczości poświęcił Turcji, gdzie mieszkał i studiował przez blisko dwa lata. Jego debiutancki zbiór reportaży „Zabójca z miasta moreli” przyniósł mu Nagrodę im. Beaty Pawlak oraz nominację do Nagrody Literackiej Nike.

Jedną z najgłośniejszych książek autora są „Kucharze dyktatorów” (2019), wydani równocześnie w Polsce i USA. Szabłowski przez kilka lat docierał do osobistych kucharzy światowych dyktatorów, takich jak Fidel Castro, Saddam Husajn czy Pol Pot. Pytał o potrawy serwowane w kluczowych chwilach historii, ale także o osobiste wspomnienia i przepisy. Efektem jest książka wyjątkowa – łącząca reportaż z literaturą kulinarną. Co więcej, jako pierwsza polska książka reporterska została sprzedana do Hollywood. Film na jej podstawie trafi do kin w 2026 roku.

W 2023 roku, w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, autor wydał poruszające „Opowieści z Wołynia” - zbiór historii Ukraińców, którzy w 1943 roku z narażeniem życia ratowali swoich polskich sąsiadów. Książka zdobyła nagrodę Newsweeka oraz uznanie m.in. Hanny Krall, Wojciecha Smarzowskiego i abp. Józefa Michalika.

Spotkanie w MBP będzie okazją, by poznać kulisy powstawania tych niezwykłych książek, wysłuchać opowieści reportera z jego światowych podróży oraz zadać pytania autorowi.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu województwa podkarpackiego w ramach projektu DKK.

