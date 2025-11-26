Wieczór z reportażem. MBP zaprasza na spotkanie z Witoldem Szabłowskim

Witold Szabłowski to dziennikarz, pisarz i reportażysta związany przez lata z „Gazetą Wyborczą”, „Dużym Formatem” oraz redakcją „Dzień Dobry TVN”. Dużą część swojej twórczości poświęcił Turcji, gdzie mieszkał i studiował przez blisko dwa lata. Jego debiutancki zbiór reportaży „Zabójca z miasta moreli” przyniósł mu Nagrodę im. Beaty Pawlak oraz nominację do Nagrody Literackiej Nike.

Jedną z najgłośniejszych książek autora są „Kucharze dyktatorów” (2019), wydani równocześnie w Polsce i USA. Szabłowski przez kilka lat docierał do osobistych kucharzy światowych dyktatorów, takich jak Fidel Castro, Saddam Husajn czy Pol Pot. Pytał o potrawy serwowane w kluczowych chwilach historii, ale także o osobiste wspomnienia i przepisy. Efektem jest książka wyjątkowa – łącząca reportaż z literaturą kulinarną. Co więcej, jako pierwsza polska książka reporterska została sprzedana do Hollywood. Film na jej podstawie trafi do kin w 2026 roku.

W 2023 roku, w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, autor wydał poruszające „Opowieści z Wołynia” - zbiór historii Ukraińców, którzy w 1943 roku z narażeniem życia ratowali swoich polskich sąsiadów. Książka zdobyła nagrodę Newsweeka oraz uznanie m.in. Hanny Krall, Wojciecha Smarzowskiego i abp. Józefa Michalika.

Spotkanie w MBP będzie okazją, by poznać kulisy powstawania tych niezwykłych książek, wysłuchać opowieści reportera z jego światowych podróży oraz zadać pytania autorowi.

