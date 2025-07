Wieczór autorski z Agatą Linek-Jaroszak w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Agata Linek-Jaroszak, pochodząca ze Stalowej Woli poetka, prozatorka, animatorka kultury i krytyczka teatralna, znana była dotąd głównie z twórczości poetyckiej. Nowa publikacja odsłania inną stronę jej literackiej działalności. – Trzymasz w swoim ręku mój debiutancki zbiór opowiadań. Dla wielu jest to zapewne zaskoczeniem, bo w środowisku literackim znana byłam z poezji. Przeszedł jednak czas, by je wydać – pisze autorka we wstępie do książki.

Pisarka jest absolwentką czterech fakultetów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w tym Studiów Literacko-Artystycznych. Debiutowała na łamach ogólnopolskiego „Victora” i wydała cztery tomy poetyckie: „Jesteś elfem?” (2006), „Śmiech ćmy” (2010), „Śpiew delfina” (2012) oraz „Szept pumy” (2015).

Od 2011 roku związana jest z Grupą Literacką Feniks, którą współtworzyła. Jest także członkinią Związku Literatów Polskich – od 2016 roku pełniła funkcję Sekretarza Oddziału Rzeszów, a obecnie stoi na czele Głównego Sądu Koleżeńskiego w Warszawie.

Jej twórczość publikowana była w Polsce oraz za granicą – m.in. na Słowacji, Ukrainie, w Australii i USA. Wiersze autorki tłumaczono na język angielski, słowacki i ukraiński. Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów poetyckich i prozatorskich, m.in. nagrody ZLP za Najlepszy Debiut Literacki Podkarpacia im. Strumskich (2007), „Gałązki Sosny” (2016) oraz Arcypióra Poezji portalu Artefakty (2017). Była także nominowana do Nagrody Literackiej „Złota Róża” oraz Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz”.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.