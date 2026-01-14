Miesięcznik
Recital fortepianowy
fot. www.freepik.com
Stalowa Wola 15 stycznia 2026

Więcej urodzeń niż zgonów

Urząd Stanu Cywilnego w Stalowej Woli podsumował dane za 2025 rok, przedstawiając statystyki dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów oraz najczęściej wybieranych imion dla dzieci. Po raz pierwszy od lat, liczba urodzeń była wyższa od liczby zgonów.

avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

I tak w Stalowej Woli zarejestrowano 746 urodzeń, co oznacza  wyraźny wzrost w porównaniu do 629 dzieci w 2024 roku. W trybie zwykłym zarejestrowano 485 dzieci, w tym 261 chłopców i 224 dziewczynki, a 261 aktów urodzenia zostało wpisanych do rejestru w trybie szczególnym, poprzez transkrypcje zagranicznych dokumentów. Dla porównania, w 2024 roku tryb zwykły obejmował 410 maluchów, a tryb szczególny 219.

Aleksander, Nikodem, Ignacy, Zofia, Emilia, Zuzanna

Rodzice, podobnie jak w poprzednich latach, chętnie sięgali zarówno po klasyczne, jak i „nowoczesne” imiona. Wśród chłopców najczęściej nadawano imię Aleksander (16 razy), a także Nikodem i Ignacy (11 razy). Wśród dziewczynek największą popularnością cieszyły się imiona Zofia (13), Emilia (10), Zuzanna (9), a po 8 razy nadano imiona  Hanna, Maja i Zofia. W porównaniu do roku 2024, kiedy prym wiedli Jan i Franciszek, a wśród imion żeńskich Lena i Pola, widać, że wybory rodziców ulegają delikatnym zmianom, choć nadal dominują klasyczne, „ponadczasowe” imiona. A wśród rzadkich imion znalazła się Jaśmina, Sonia, Adela, Olimpia, Gustaw, Jeremi, Eryk, Beniamin.

Małżeństwa, rozwody i zgony

W 2025 r. USC w Stalowej Woli zarejestrował 246 małżeństw, z czego 186 zawarto w trybie zwykłym. 108 par powiedziało sobie „tak” przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym 6 ceremonii odbyło się poza siedzibą USC.  78 związków były to tzw. małżeństwa konkordatowe, czyli zawierane w kościele, a potem już tylko rejestrowane przez USC. Z kolei 60 związków wpisano do rejestru w trybie szczególnym, na podstawie transkrypcji zagranicznych aktów. W  ogólnej liczbie małżeństw było także 8 ślubów z udziałem obcokrajowców, z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, Filipin, Włoch, Węgier, Chin, Łotwy, Korei oraz Kambodży. Dla porównania, w 2024 roku stalowowolski USC odnotował 231 małżeństw, z czego 174 w trybie zwykłym i 57 w trybie szczególnym. Z drugiej strony, jeśli chodzi o rozwody, to zarejestrowano ich 132. W 2025 roku USC w Stalowej Woli odnotował 714 zgonów, w tym 666 w trybie zwykłym i 48 w trybie szczególnym (na podstawie zagranicznych aktów). Dla porównania, w 2024 roku liczba zgonów wyniosła 773, co oznacza, że w ubiegłym roku nastąpił niewielki spadek.

Naturalny rytm życia

– Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego to nie tylko suche dane, to zapis codzienności mieszkańców miasta. Narodziny, śluby i pożegnania tworzą naturalny rytm życia, który nieustannie kształtuje lokalną wspólnotę Stalowej Woli. Porównując 2025 do 2024 roku, widać zarówno kontynuację pewnych trendów, jak i drobne zmiany, które pokazują, że życie w mieście wciąż jest pełne dynamiki i nieprzewidywalnych historii – czytamy w podsumowaniu stalowowolskiego USC.

