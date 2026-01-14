Więcej urodzeń niż zgonów

I tak w Stalowej Woli zarejestrowano 746 urodzeń, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu do 629 dzieci w 2024 roku. W trybie zwykłym zarejestrowano 485 dzieci, w tym 261 chłopców i 224 dziewczynki, a 261 aktów urodzenia zostało wpisanych do rejestru w trybie szczególnym, poprzez transkrypcje zagranicznych dokumentów. Dla porównania, w 2024 roku tryb zwykły obejmował 410 maluchów, a tryb szczególny 219.

Aleksander, Nikodem, Ignacy, Zofia, Emilia, Zuzanna

Rodzice, podobnie jak w poprzednich latach, chętnie sięgali zarówno po klasyczne, jak i „nowoczesne” imiona. Wśród chłopców najczęściej nadawano imię Aleksander (16 razy), a także Nikodem i Ignacy (11 razy). Wśród dziewczynek największą popularnością cieszyły się imiona Zofia (13), Emilia (10), Zuzanna (9), a po 8 razy nadano imiona Hanna, Maja i Zofia. W porównaniu do roku 2024, kiedy prym wiedli Jan i Franciszek, a wśród imion żeńskich Lena i Pola, widać, że wybory rodziców ulegają delikatnym zmianom, choć nadal dominują klasyczne, „ponadczasowe” imiona. A wśród rzadkich imion znalazła się Jaśmina, Sonia, Adela, Olimpia, Gustaw, Jeremi, Eryk, Beniamin.

Małżeństwa, rozwody i zgony

W 2025 r. USC w Stalowej Woli zarejestrował 246 małżeństw, z czego 186 zawarto w trybie zwykłym. 108 par powiedziało sobie „tak” przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym 6 ceremonii odbyło się poza siedzibą USC. 78 związków były to tzw. małżeństwa konkordatowe, czyli zawierane w kościele, a potem już tylko rejestrowane przez USC. Z kolei 60 związków wpisano do rejestru w trybie szczególnym, na podstawie transkrypcji zagranicznych aktów. W ogólnej liczbie małżeństw było także 8 ślubów z udziałem obcokrajowców, z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, Filipin, Włoch, Węgier, Chin, Łotwy, Korei oraz Kambodży. Dla porównania, w 2024 roku stalowowolski USC odnotował 231 małżeństw, z czego 174 w trybie zwykłym i 57 w trybie szczególnym. Z drugiej strony, jeśli chodzi o rozwody, to zarejestrowano ich 132. W 2025 roku USC w Stalowej Woli odnotował 714 zgonów, w tym 666 w trybie zwykłym i 48 w trybie szczególnym (na podstawie zagranicznych aktów). Dla porównania, w 2024 roku liczba zgonów wyniosła 773, co oznacza, że w ubiegłym roku nastąpił niewielki spadek.

Naturalny rytm życia

– Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego to nie tylko suche dane, to zapis codzienności mieszkańców miasta. Narodziny, śluby i pożegnania tworzą naturalny rytm życia, który nieustannie kształtuje lokalną wspólnotę Stalowej Woli. Porównując 2025 do 2024 roku, widać zarówno kontynuację pewnych trendów, jak i drobne zmiany, które pokazują, że życie w mieście wciąż jest pełne dynamiki i nieprzewidywalnych historii – czytamy w podsumowaniu stalowowolskiego USC.