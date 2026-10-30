Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Fot. MZK Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 30 października 2026

Więcej autobusów w rejonie cmentarzy. MZK uruchamia specjalne linie

Osoby planujące odwiedzić groby bliskich w weekend Wszystkich Świętych będą mogły skorzystać z dodatkowych autobusów komunikacji miejskiej. Miejski Zakład Komunikacji w Stalowej Woli uruchomi specjalne linie C1, C2 i C3, które ułatwią dojazd w okolice cmentarzy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dodatkowe kursy zaplanowano na sobotę, 31 października, oraz niedzielę, 1 listopada. Autobusy będą kursować według specjalnie przygotowanych tras, obejmujących m.in. ulice Ofiar Katynia, Popiełuszki, Przemysłową, Klasztorną, Graniczną i al. Jana Pawła II.

Jak pojadą dodatkowe autobusy?

  • Linia C1: Ofiar Katynia – Mickiewicza – Żwirki i Wigury – Czarnieckiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Okulickiego – Popiełuszki – Ofiar Katynia.

  • Linia C2: Ofiar Katynia – Niezłomnych – Przemysłowa – Klasztorna – Graniczna – al. Jana Pawła II – KEN – Poniatowskiego – Czarnieckiego – Popiełuszki – Ofiar Katynia.

  • Linia C3: Graniczna – Klasztorna – Przemysłowa – Niezłomnych – KEN – Ofiar Katynia – Mickiewicza – Staszica – Energetyków – Wrzosowa – Wrzosowa-Skamat.

Do miejskich cmentarzy będzie można dojechać również regularnymi autobusami linii nr 1, 3, 6, 10 i 19.

Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne będą na przystankach oraz na stronie internetowej MZK: https://rozklad.mzk.stalowa-wola.pl/

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Do Stalowej Woli płynie Tanew. W Pysznicy czekają na lidera, a w Łowisku na Słowianina
Stalowa Wola
Do Stalowej Woli płynie Tanew. W Pysznicy czekają na lidera, a w Łowisku na Słowianina
Stalowowolska Paczka Pomocy po raz dziewiąty. Rusza świąteczna zbiórka
Stalowa Wola
Stalowowolska Paczka Pomocy po raz dziewiąty. Rusza świąteczna zbiórka
Pamiętają o tych, którzy budowali Stalową Wolę
Stalowa Wola
Pamiętają o tych, którzy budowali Stalową Wolę
W Bibliotece powstała zielona i otwarta przestrzeń
Stalowa Wola
W Bibliotece powstała zielona i otwarta przestrzeń
Stal po siódme zwycięstwo, Śpiewak po dziewiatą bramkę…
Stalowa Wola
Stal po siódme zwycięstwo, Śpiewak po dziewiatą bramkę…
Remontują plac przy Hali Targowej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Remontują plac przy Hali Targowej w Stalowej Woli
Zamkną tunel na ul. 11 Listopada w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Zamkną tunel na ul. 11 Listopada w Stalowej Woli
Ostatnia szansa na Podkarpacki Czek Turystyczny! III tura rusza 3 listopada
Ostatnia szansa na Podkarpacki Czek Turystyczny! III tura rusza 3 listopada
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu