Więcej autobusów w rejonie cmentarzy. MZK uruchamia specjalne linie

Dodatkowe kursy zaplanowano na sobotę, 31 października, oraz niedzielę, 1 listopada. Autobusy będą kursować według specjalnie przygotowanych tras, obejmujących m.in. ulice Ofiar Katynia, Popiełuszki, Przemysłową, Klasztorną, Graniczną i al. Jana Pawła II.

Jak pojadą dodatkowe autobusy?

Linia C1: Ofiar Katynia – Mickiewicza – Żwirki i Wigury – Czarnieckiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Okulickiego – Popiełuszki – Ofiar Katynia.

Linia C2: Ofiar Katynia – Niezłomnych – Przemysłowa – Klasztorna – Graniczna – al. Jana Pawła II – KEN – Poniatowskiego – Czarnieckiego – Popiełuszki – Ofiar Katynia.

Linia C3: Graniczna – Klasztorna – Przemysłowa – Niezłomnych – KEN – Ofiar Katynia – Mickiewicza – Staszica – Energetyków – Wrzosowa – Wrzosowa-Skamat.

Do miejskich cmentarzy będzie można dojechać również regularnymi autobusami linii nr 1, 3, 6, 10 i 19.

Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne będą na przystankach oraz na stronie internetowej MZK: https://rozklad.mzk.stalowa-wola.pl/