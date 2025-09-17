Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda

Lider udał się ostatnio do Zaklikowa na spotkanie z Sanną i po trzech kwadransach prowadził 3:1. Po zmianie stron czwartą bramkę dla przyjezdnych zdobył Kamil Guściora - najskuteczniejszy piłkarz Rotundy w ubiegłym sezonie (29 goli w 22 meczach) - a kilka minut przed końcem, po raz piąty skapitulował bramkarz Sanny, po uderzeniu Macieja Klekacza.

Także Wichry nie miały większych problemów z odniesieniem zwycięstwa w wyjazdowym meczu w Kopkach i również San Stalowa Wola oraz Herosi ze Słomianej i Krzaków, dopisały do swoich kont po trzy punkty.

6. kolejka:

SANNA ZAKLIKÓW - ROTUNDA KRZESZÓW 1:5 (1:3)

Zarzeczny (33) - Guściora (6, 69), Femiak (41), Klekacz (44, 87)

ORZEŁ GLINIANKA - LOTNIK TURBIA 5:3 (3:0)

Piotr Porcja (11, 60), Lokaj (23), Piróg (38), Smutek (85) - Oczak (65), Gromadzki (68), Mastalerczyk (77)

SAN STALOWA WOLA - HURAGAN ZDZIECHOWICE 3:0 (2:0)

Chyb (37), Matuszkiewicz (41), Jakubiec (81)

POLONIA PRZĘDZEL - HEROSI SŁOMIANAK-KRZAKI 1:3 (1:1)

Dul (12) - Tofil (6, 69), Zalewski (20), Rybiński (82)

JUTRZENKA KOPKI - WICHRY RZECZYCA DŁUGA 2:6 (2:4)

Maczuga (21), Sądej (29) - Machaj (17), M.Stelmach (25 - karny, 35, 53), M.Markut (37, 75).

WKS KURZYNA - TANEW HARASIUKI 2:1 (0:1)

Ryczko (80, 83) - Rębacz (1)

CZARNI II LIPA - ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM 0:3 (0:0)

Chudzik (61), Wójcik (72), Kluk (75)

Tabela za www.regiowyniki.pl