Dwie bramki dla Rotundy Krzeszów w meczu z Sanną Zaklików zdobył Kamil Guściora (zdj. KS Rotunda Krzeszów/fb)
17 września 2025

Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda

Klasa B, grupa II. Nie było niespodzianek w 6. kolejce, więc nie zmienił się obraz ligowej tabeli. Otwiera ją Rotunda Krzeszów, a za nią Wichry Rzeczyca Długa, San Stalowa Wola i Herosi Słomiana-Krzaki.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Lider udał się ostatnio do Zaklikowa na spotkanie z Sanną i po trzech kwadransach prowadził 3:1. Po zmianie stron czwartą bramkę dla przyjezdnych zdobył Kamil Guściora - najskuteczniejszy piłkarz Rotundy w ubiegłym sezonie (29 goli w 22 meczach) - a kilka minut przed końcem, po raz piąty skapitulował bramkarz Sanny, po uderzeniu Macieja Klekacza.
Także Wichry nie miały większych problemów z odniesieniem zwycięstwa w wyjazdowym meczu w Kopkach i również San Stalowa Wola oraz Herosi ze Słomianej i Krzaków, dopisały do swoich kont po trzy punkty.

6. kolejka:
SANNA ZAKLIKÓW - ROTUNDA KRZESZÓW 1:5 (1:3)
Zarzeczny (33) - Guściora (6, 69), Femiak (41), Klekacz (44, 87)
ORZEŁ GLINIANKA - LOTNIK TURBIA 5:3 (3:0)
Piotr Porcja (11, 60), Lokaj (23), Piróg (38), Smutek (85) - Oczak (65), Gromadzki (68), Mastalerczyk (77)
SAN STALOWA WOLA - HURAGAN ZDZIECHOWICE 3:0 (2:0)
Chyb (37), Matuszkiewicz (41), Jakubiec (81)
POLONIA PRZĘDZEL - HEROSI SŁOMIANAK-KRZAKI 1:3 (1:1)
Dul (12) - Tofil (6, 69), Zalewski (20), Rybiński (82)
JUTRZENKA KOPKI - WICHRY RZECZYCA DŁUGA 2:6 (2:4)
Maczuga (21), Sądej (29) - Machaj (17), M.Stelmach (25 - karny, 35, 53), M.Markut (37, 75).
WKS KURZYNA - TANEW HARASIUKI 2:1 (0:1)
Ryczko (80, 83) - Rębacz (1)
CZARNI II LIPA - ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM 0:3 (0:0)
Chudzik (61), Wójcik (72), Kluk (75)

Tabela za www.regiowyniki.pl

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

