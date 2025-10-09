Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Herosi - Wichry 1:1 (0:0) --- fot. Paweł Torba
5.0 / 5
Stalowa Wola Rudnik nad Sanem Zaklików Zaleszany Bojanów Krzeszów Harasiuki 9 października 2025

Wichry już były w ogródku, już witały się z gąską…

Po raz pierwszy w sezonie spotkanie grupy II klasy B zakończyło się bezbramkowym remisem - mecz Huraganu Zdziechowice z Czarnymi II Lipa. Lider z Krzeszowa pokonał u siebie młodzież Sanu, a potyczka trzeciej drużyny z drugą, czyli Herosów z Wichrami zakończyła się remisem 1:1.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Po godzinie gry, po bardzo ładnym uderzeniu Patryka Machaja, jedenastka z Rzeczycy Długiej objęła prowadzenie. Po stracie bramki gospodarze rzucili wszystkie swoje siły do ataku i w ostatniej akcji meczu zostali nagrodzeni golem. Po zagraniu Marcina Pieroga, piłkę w bramce gości umieścił Kacper Pchełka.
W „orlich” derbach lepsza okazała się jedenastka z Rudnika nad Sanem. W 70. minucie, przy jednobramkowym prowadzeniu gości, wszedł na boisko Mariusz Wójcik i w ciągu niecałych 10 minut „wybił” rywalom z głowy zwycięstwo, strzelając dwa gole.
Najwięcej bramek w 9. kolejce padło w Harasiukach. Trzech piłkarzy Tanwi zanotowało hat-trick: Dawid Maziarz, Maciej Młynarski i Mateusz Rębacz. Dziesiątą bramkę dla gości zdobył z rzutu karnego Maciej Flis - bramkarz Tanwi.

9. kolejka
HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI - WICHRY RZECZYCA DŁUGA 1:1 (0:0)zdjęcia z meczu/fot. Paweł Torba
Pchełka (90+9) - Machaj (60)
LOTNIK TURBIA - JUTRZENKA KOPKI 1:2 (1:2)
Kostrubiec (16) - Melnik (3), Maczuga (43)
ROTUNDA KRZESZÓW - SAN STALOWA WOLA 2:0 (1:0)
Klekacz (9), Guściora (76)
TANEW HARASIUKI - POLONIA PRZĘDZEL 10:0 (4:0)
Rębacz (15, 16, 64), Maziarz (27, 39, 70), Młynarski (67, 78, 84), Flis (61-karny)
ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM - ORZEŁ GLINIANKA 2:1 (0:0)
Wójcik (79, 87) - Porcja (61)
WKS KURZYNA - SANNA ZAKLIKÓW 0:3 (0:1)
Czajka (25, 84), Niedziałek (90)
HURAGAN ZDZIECHOWICE - CZARNI II LIPA 0:0

10. kolejka
10 października: Czarni II - Sanna (19)
11 października: Wichry - Lotnik (15)
12 października: Orzeł G. - WKS (12), Huragan - Herosi (12), Polonia - Orzeł R. (12), San - Tanew (12), Jutrzenka - Rotunda (15.30).

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Łęg Stany zatrzymany w Skopaniu
Stalowa Wola
Łęg Stany zatrzymany w Skopaniu
Oliwia Sybicka zagra w Monte Carlo
Stalowa Wola
Oliwia Sybicka zagra w Monte Carlo
Zwycięstwo Kuźni Koszykówki, porażka Stali
Stalowa Wola
Zwycięstwo Kuźni Koszykówki, porażka Stali
Wpierw Bieg Orląt Lwowskich, a po nim przełajowe Grand Prix
Stalowa Wola
Wpierw Bieg Orląt Lwowskich, a po nim przełajowe Grand Prix
Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach
Stalowa Wola
Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach
Baja Carpathia w Stalowej Woli bezlitosna dla załóg ze… Stalowej Woli
Stalowa Wola
Baja Carpathia w Stalowej Woli bezlitosna dla załóg ze… Stalowej Woli
W środę Stal zagra o 17, a Kuźnia Koszykówki o 18
Stalowa Wola
W środę Stal zagra o 17, a Kuźnia Koszykówki o 18
Sympatyczni rozpoczną od spotkania z Anielą
Stalowa Wola
Sympatyczni rozpoczną od spotkania z Anielą
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu