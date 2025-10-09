Wichry już były w ogródku, już witały się z gąską…

Po godzinie gry, po bardzo ładnym uderzeniu Patryka Machaja, jedenastka z Rzeczycy Długiej objęła prowadzenie. Po stracie bramki gospodarze rzucili wszystkie swoje siły do ataku i w ostatniej akcji meczu zostali nagrodzeni golem. Po zagraniu Marcina Pieroga, piłkę w bramce gości umieścił Kacper Pchełka.

W „orlich” derbach lepsza okazała się jedenastka z Rudnika nad Sanem. W 70. minucie, przy jednobramkowym prowadzeniu gości, wszedł na boisko Mariusz Wójcik i w ciągu niecałych 10 minut „wybił” rywalom z głowy zwycięstwo, strzelając dwa gole.

Najwięcej bramek w 9. kolejce padło w Harasiukach. Trzech piłkarzy Tanwi zanotowało hat-trick: Dawid Maziarz, Maciej Młynarski i Mateusz Rębacz. Dziesiątą bramkę dla gości zdobył z rzutu karnego Maciej Flis - bramkarz Tanwi.

9. kolejka

HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI - WICHRY RZECZYCA DŁUGA 1:1 (0:0) – zdjęcia z meczu/fot. Paweł Torba

Pchełka (90+9) - Machaj (60)

LOTNIK TURBIA - JUTRZENKA KOPKI 1:2 (1:2)

Kostrubiec (16) - Melnik (3), Maczuga (43)

ROTUNDA KRZESZÓW - SAN STALOWA WOLA 2:0 (1:0)

Klekacz (9), Guściora (76)

TANEW HARASIUKI - POLONIA PRZĘDZEL 10:0 (4:0)

Rębacz (15, 16, 64), Maziarz (27, 39, 70), Młynarski (67, 78, 84), Flis (61-karny)

ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM - ORZEŁ GLINIANKA 2:1 (0:0)

Wójcik (79, 87) - Porcja (61)

WKS KURZYNA - SANNA ZAKLIKÓW 0:3 (0:1)

Czajka (25, 84), Niedziałek (90)

HURAGAN ZDZIECHOWICE - CZARNI II LIPA 0:0

10. kolejka

10 października: Czarni II - Sanna (19)

11 października: Wichry - Lotnik (15)

12 października: Orzeł G. - WKS (12), Huragan - Herosi (12), Polonia - Orzeł R. (12), San - Tanew (12), Jutrzenka - Rotunda (15.30).

Tabela za www.regiowyniki.pl