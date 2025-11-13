Wernisaż wystawy „Kadrujemy ’25” już 16 listopada w Stalowej Woli

Fotografia z pasji i wspólnego patrzenia

Wystawa prezentuje efekty tegorocznych spotkań, warsztatów i plenerów członków Koła Fotograficznego KADR. Jak podkreślają organizatorzy, każdy wyjazd i każde zadanie dawały uczestnikom inne wyzwania – dlatego ekspozycja jest niezwykle różnorodna.

Nie łączy jej jeden temat, lecz wspólna idea: uczenie się patrzenia, dostrzegania detalu, budowania kadru oraz rozmowy o tym, co tworzy fotografię. Na wystawie zobaczymy zarówno portrety, jak i zdjęcia eksperymentalne czy dynamiczne ujęcia wykorzystywane podczas zajęć.

– Uczyliśmy się razem patrzeć, wybierać kadr, zauważać szczegóły i rozmawiać o tym, co działa na zdjęciu. To efekt naszej wspólnej pracy i fotograficznej przygody – mówią członkowie KADR-u.

Wernisaż w swobodnej atmosferze

Organizatorzy zapraszają wszystkich nie tylko do obejrzenia prac, ale również do rozmowy – o tym, jak powstały, jakie emocje towarzyszyły fotografowaniu i co można dostrzec w obrazach, gdy poświęci im się chwilę.

– Bez pośpiechu, w swobodnej atmosferze – podkreślają twórcy wydarzenia.

Wsparcie i organizacja

Wystawa została dofinansowana ze środków Miasta i Gminy Stalowa Wola.

Swoją przestrzeń na wydarzenie udostępnił Spółdzielczy Dom Kultury przy ul. gen. L. Okulickiego 32.

Wszelkie dodatkowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie Koła Fotograficznego KADR oraz w wydarzeniu na Facebooku.