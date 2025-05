31 maja - dzień pełen atrakcji w Parku Miejskim i na Błoniach

Poranek rozpocznie się sportowo na Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej, gdzie od godziny 9:00 do 13:30 odbędzie się III edycja dziecięcego turnieju piłkarskiego „Łączy Nas Stal”. Na młodych sportowców czekają sportowe emocje i duch zdrowej rywalizacji!

Popołudnie (14:00–18:00) to już prawdziwe rodzinne świętowanie w Parku Miejskim:

Otwarcie nowego wodnego placu zabaw!

Kolorowe animacje, malowanie twarzy i nauka bezpieczeństwa ze strażakami

Pokazy baniek mydlanych, wata cukrowa i nauka chodzenia na mini szczudłach

Dmuchane zjeżdżalnie, pokaz szybownictwa i zajęcia edukacyjne

Specjalna strefa zdrowia z treningiem od „Fabryki Zdrowia”

I coś dla ciekawskich – mini ZOO i pokazy baniek mydlanych!

Tego samego dnia na Błoniach Nadsańskich odbędą się Strażackie Manewry Młodzieżowe. Wydarzenie ma na celu popularyzację pierwszej pomocy, sportu pożarniczego oraz uczczenie 80. rocznicy nadania praw miejskich Stalowej Woli. Organizatorem jest OSP Stalowa Wola os. Charzewice i Kobieca Drużyna Pożarnicza, a wydarzenie objął honorowym patronatem prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Do rywalizacji staną drużyny dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 lat oraz 10–16 lat. Każdy zespół będzie liczył 5 uczestników i dorosłego opiekuna. W programie przewidziano emocjonujące ćwiczenia ratownicze oraz zadania zespołowe. W wydarzeniu wezmą udział m.in. strażacy, harcerze i przedstawiciele służb mundurowych. To nie tylko strażacka rywalizacja, ale też okazja do edukacji, integracji i wspólnego świętowania w duchu odpowiedzialności i odwagi.

Manewry rozpoczną się o godzinie 10.

1 czerwca – wielki finał na lotnisku w Turbi

Już od godziny 11 na lotnisku w Turbi ruszą sportowe konkurencje sprawnościowe, pokazy samolotów i wyjątkowa edukacyjna wystawa „RAZEM BUDUJEMY RWD-6” – poświęcona historii i rekonstrukcji legendarnego polskiego samolotu.

Od godziny 13 scena należeć będzie do dzieci i młodzieży – swoje talenty zaprezentują m.in. przedszkolaki z Zaleszan oraz zespoły z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Wieczór to koncertowe szaleństwo:

17:00 – zabawy dla najmłodszych

18:00 – koncert zespołu SUPER BAND

20:00 – występ zespołu MODEL MT i ROZDELINKA

Atrakcji towarzyszących nie zabraknie: loty widokowe, dmuchane miasteczko, wesołe lunaparki, warsztaty, stoiska edukacyjne, pokazy modeli, strefa gastronomiczna.

W rytmie supermocy i motoryzacyjnych marzeń

30 i 31 maja Stalowa Wola stanie się motoryzacyjnym centrum Podkarpacia. Będzie można przeżyć wyjątkową przygodę dzięki atrakcji Supercar Taxi – to okazja, by przejechać się luksusowymi samochodami takimi jak Lamborghini, Ferrari, McLaren i wieloma innymi, których moc sięga nawet 900 KM. Co ważne – nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe, a za kierownicą (lub obok kierowcy) może usiąść każdy, kto marzy o chwili za kierownicą prawdziwego supersamochodu.

Wydarzenie odbędzie się w dwóch lokalizacjach:

Piątek (30 maja) – od godz. 15:00 do 21:00 – Stadion Stali Stalowa Wola (Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej),

Sobota (31 maja) – od godz. 9:00 do 13:30 – ta sama lokalizacja, a od 14:00 do 21:00 – Park Miejski w Stalowej Woli.

Dochód z przejazdów zostanie przeznaczony na wsparcie chorych dzieci – każdy przejazd to uśmiech i realna pomoc!

W ramach całego wydarzenia zaplanowano również szereg atrakcji dla dzieci – dmuchańce, watę cukrową, gry i zabawy oraz motorki dla najmłodszych.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny!