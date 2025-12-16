Weekend pod znakiem alkoholu za kierownicą

Do pierwszego zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 23 na ulicy Bojanowskiej w Stalowej Woli. Policjant wracający po służbie zauważył w rowie samochód marki Audi. W pobliżu nie było żadnych osób, dlatego na miejsce skierowano patrol. Mundurowi szybko ustalili właściciela pojazdu i jego adres zamieszkania.

Podczas dojazdu pod wskazany adres kolejny patrol zauważył mężczyznę idącego poboczem drogi. Okazało się, że to 35-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, właściciel audi. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowca przyznał, że wcześniej pił alkohol na terenie Stalowej Woli, a wracając do domu stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i wjechał do rowu.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód zabezpieczony.

Do drugiego zatrzymania doszło w niedzielę po godzinie 17 w miejscowości Pysznica. Policjanci z miejscowego posterunku zatrzymali do kontroli volkswagena, którym kierował 48-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Przeprowadzone badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Obaj kierujący odpowiedzą teraz przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozwagę i odpowiedzialność na drodze - nietrzeźwość za kierownicą to realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu.