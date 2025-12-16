Miesięcznik
Stalowa Wola Pysznica 16 grudnia 2025

Weekend pod znakiem alkoholu za kierownicą

Miniony weekend nie należał do bezpiecznych na drogach powiatu stalowowolskiego. Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. Jeden z nich zakończył jazdę w przydrożnym rowie, drugi został zatrzymany podczas rutynowej kontroli.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do pierwszego zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 23 na ulicy Bojanowskiej w Stalowej Woli. Policjant wracający po służbie zauważył w rowie samochód marki Audi. W pobliżu nie było żadnych osób, dlatego na miejsce skierowano patrol. Mundurowi szybko ustalili właściciela pojazdu i jego adres zamieszkania.

Podczas dojazdu pod wskazany adres kolejny patrol zauważył mężczyznę idącego poboczem drogi. Okazało się, że to 35-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, właściciel audi. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowca przyznał, że wcześniej pił alkohol na terenie Stalowej Woli, a wracając do domu stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i wjechał do rowu.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód zabezpieczony.

Do drugiego zatrzymania doszło w niedzielę po godzinie 17 w miejscowości Pysznica. Policjanci z miejscowego posterunku zatrzymali do kontroli volkswagena, którym kierował 48-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Przeprowadzone badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Obaj kierujący odpowiedzą teraz przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozwagę i odpowiedzialność na drodze - nietrzeźwość za kierownicą to realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

