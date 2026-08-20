Weekend dla zdrowia i Spartakiada Stowarzyszeń

W ramach wydarzenia działać będzie Miasteczko Profilaktyczne. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, sprawdzić poziom cukru, porozmawiać ze specjalistami oraz nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Policjanci będą mówić o bezpieczeństwie na drogach.

Dla dzieci przygotowano strefę zabaw Kreatywnego Podwórka. Zaplanowano również koncert „Kolory lata, rytmy zdrowia” z udziałem zespołów Spółdzielczego Domu Kultury.

O godz. 15.30 rozpocznie się Spartakiada Stowarzyszeń. Trzyosobowe drużyny organizacji pozarządowych zmierzą się w konkurencjach nastawionych przede wszystkim na dobrą zabawę i współpracę. Na najlepszych czekają nagrody.

Zgłoszenia do Spartakiady przyjmowane są do 28 sierpnia. Można je przesyłać na adres pkz2@stalowowolski.pl lub złożyć w Starostwie Powiatowym przy ul. Podleśnej 15, pok. 412. Informacje: 15 643 36 36.