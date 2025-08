4 sierpnia 2025

We wtorek o 19.38 spotkanie ze Skrą Częstochowa w Pucharze Polski

Już jutro, we wtorek 5 sierpnia, Stal Stalowa Wola rozpocznie rywalizację w Pucharze Polski. W rundzie wstępnej tych rozgrywek, drużyna trenera Marcina Płuski zmierzy się na własnym boisku z III-ligową Skrą Częstochowa. To jedno z ośmiu spotkań tej fazy rozgrywek PP. Bez potrzeby rozgrywania meczu, do I rundy awansowała Pogoń Grodzisk Mazowiecki, ponieważ z rozgrywek wycofana została Wisła Puławy.