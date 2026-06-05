Wciąż trwa walka o drugie miejsce

Przedostatnia seria spotkań rozpocznie się na boisku w Tarnobrzegu, gdzie rezerwy Siarki podejmą drugi zespół Stali Stalowa Wola. Początek meczu zaplanowano na godzinę 11. Arbitrem spotkania będzie Jakub Strelcow z Mielca, reprezentujący Podokręg Dębica.

Stalówka jest w znakomitej formie. Podopieczni trenera Adamusa wygrali dziewięć ostatnich spotkań z rzędu i zapowiadają, że po komplet punktów sięgną także na stadionie przy ulicy Zwierzynieckiej. Ale... pamietajmy, że w pierwszym meczu w Stalowej Woli góra była Siarka, wygrywając 2:0. Drugim pojedynkiem, który szczególnie elektryzuje kibiców, będzie starcie Olimpii z LZS Zdziary. Goście nadal liczą się w walce o pozycję wicelidera, dlatego strata punktów może znacząco skomplikować ich sytuację przed ostatnią kolejką sezonu.

29. kolejka (7 czerwca): Siarka II Tarnobrzeg – Stal II Stalowa Wola (11.00), Tanew Wólka Tanewska – San Kłyżów, Sokół Kamień – Czarni Lipa, Stal Nowa Dęba – Jeziorak Chwałowice, Sparta Jeżowe – Unia Nowa Sarzyna, Olimpia Pysznica – LZS Zdziary, Słowianin Grębów – LKS Brzyska Wola (wszystkie mecze o 17). Pauzuje Pogoń Leżajsk.