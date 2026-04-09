Warta wygrała w Stalowej Woli tylko raz

Spogladając na tabelę, także w tym zbliżającym się meczu, faworytem wydają się być Warciarze. Jedenastka z Poznania zajmuje trzecie miejsce, ze stratą 7 punktów do lidera - Unii Skierniewice i 2 punktów do drugiej w tabeli Olimpii Grudziądz.

Warta to zespół, który w tym sezonie przegrał tylko trzy mecze. Na inaugurację sezonu 25/26 w Skierniewicach 1:2, tydzień później w Chojnicach, także 1:2, i po raz trzeci w domu, w pierwszej kolejce rundy rewanżowej, ponownie z Unią 0:2.

Dwa zwycięstwa, cztery remisy i ani jednej porażki

Ten rok warciarze rozpoczęli w lidze czterema meczami u siebie. Z ŁKS-em II zremisowali 2:2, z Rekordem 1:1, z GKS Jastrzebie-Zdrój wygrali 3:1 i zremisowali ze Świtem 0:0. W dwóch ostatnich kolejkach drużyna trenera Macieja Tokarczyka rozgrywała mecze na wyjazdach. W Sosnowcu zremisowała z Zagłębiem 2:2, w Kleczewie wygrała z Sokołem 3:1.

Reasumując, w rundzie wiosennej drużyna Warty nie przegrała żadnego meczu ligowego - 2 wygrała, 4 zremisowała (bramki: 11:7).

Cztery zwycięstwa, trzy remisy i tylko jedna porażka

W pierwszym meczu, jesienią w Poznaniu górą była Warta, wygrywając ze Stalą 3:1 (Wojcinowicz 35, Szymanek 73, Zylla 78 - Nowak 82).

Sobotnie spotkanie Stali z Wartą będzie dziewiątą ligową konfrontacją obydwu drużyn w Stalowej Woli. Bilans jest korzystny dla „zielono-czarnych”, którzy cztery mecze wygrali, trzy zremisowali, a tylko jeden przegrali. 1 kwietnia 2017 roku Warta pokonała „Stalówkę” przy Hutniczej 1:0. Autorem zwycięskiej bramki był Tomasz Dejewski. Bilans bramkowy ośmiu dotychczas rozegranych spotkań 8:2 dla Stali