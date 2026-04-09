Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 9 kwietnia 2026

Warta wygrała w Stalowej Woli tylko raz

Piątkowym spotkaniem Chojniczanki ze Świtem Szczecin rozpocznie się 27. kolejka Betclic 2. ligi. W sobotę, 11 kwietnia odbędą się cztery mecze, w tym Stali Stalowa Wola z Wartą Poznań. W rundzie jesiennej trzy punkty zainkasowali poznaniacy, wygrywając 3:1.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Spogladając na tabelę, także w tym zbliżającym się meczu, faworytem wydają się być Warciarze. Jedenastka z Poznania zajmuje trzecie miejsce, ze stratą 7 punktów do lidera - Unii Skierniewice i 2 punktów do drugiej w tabeli Olimpii Grudziądz.
Warta to zespół, który w tym sezonie przegrał tylko trzy mecze. Na inaugurację sezonu 25/26 w Skierniewicach 1:2, tydzień później w Chojnicach, także 1:2, i po raz trzeci w domu, w pierwszej kolejce rundy rewanżowej, ponownie z Unią 0:2.

Dwa zwycięstwa, cztery remisy i ani jednej porażki

Ten rok warciarze rozpoczęli w lidze czterema meczami u siebie. Z ŁKS-em II zremisowali 2:2, z Rekordem 1:1, z GKS Jastrzebie-Zdrój wygrali 3:1 i zremisowali ze Świtem 0:0. W dwóch ostatnich kolejkach drużyna trenera Macieja Tokarczyka rozgrywała mecze na wyjazdach. W Sosnowcu zremisowała z Zagłębiem 2:2, w Kleczewie wygrała z Sokołem 3:1.
Reasumując, w rundzie wiosennej drużyna Warty nie przegrała żadnego meczu ligowego - 2 wygrała, 4 zremisowała (bramki: 11:7).

Cztery zwycięstwa, trzy remisy i tylko jedna porażka

W pierwszym meczu, jesienią w Poznaniu górą była Warta, wygrywając ze Stalą 3:1 (Wojcinowicz 35, Szymanek 73, Zylla 78 - Nowak 82).
Sobotnie spotkanie Stali z Wartą będzie dziewiątą ligową konfrontacją obydwu drużyn w Stalowej Woli. Bilans jest korzystny dla „zielono-czarnych”, którzy cztery mecze wygrali, trzy zremisowali, a tylko jeden przegrali. 1 kwietnia 2017 roku Warta pokonała „Stalówkę” przy Hutniczej 1:0. Autorem zwycięskiej bramki był Tomasz Dejewski. Bilans bramkowy ośmiu dotychczas rozegranych spotkań 8:2 dla Stali

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
4 liga. Walkower dla beniaminka z Łowiska
Stalowa Wola
4 liga. Walkower dla beniaminka z Łowiska
Stal będzie walczyć o półfinał mistrzostw Polski w Rydzynie
Stalowa Wola
Stal będzie walczyć o półfinał mistrzostw Polski w Rydzynie
Najlepsi pojadą we wrześniu na finał do Bytomia
Stalowa Wola
Najlepsi pojadą we wrześniu na finał do Bytomia
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
Stalowa Wola
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
4. liga podkarpacka. Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce 1:2
Stalowa Wola
4. liga podkarpacka. Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce 1:2
WP-Transfer mistrzem SWVA, HSW-Narzędziownia-Społem mistrzem SWBA
Stalowa Wola
WP-Transfer mistrzem SWVA, HSW-Narzędziownia-Społem mistrzem SWBA
Szymon Leszczyński ze Stali i Antek Pietroniec z Olimpijczyka mistrzami Podkarpacia
Stalowa Wola
Szymon Leszczyński ze Stali i Antek Pietroniec z Olimpijczyka mistrzami Podkarpacia
Sokół wypatruje Błękitnych
Stalowa Wola
Sokół wypatruje Błękitnych
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu