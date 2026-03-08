Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 8 marca 2026

Warsztaty tworzenia pisanek w Nisku

Niżańskie Centrum Historii i Tradycji zaprasza dzieci oraz ich rodziców na warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych. Zajęcia odbędą się 22 marca (niedziela) w godz. 14.00–16.00 w siedzibie placówki przy ul. Kościuszki 1 w Nisku.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci od 5. roku życia wraz z opiekunami. Warsztaty będą okazją do poznania tradycyjnych metod przygotowywania wielkanocnych pisanek oraz samodzielnego wykonania świątecznych dekoracji.

Podczas zajęć uczestnicy poznają dwie techniki zdobienia jajek. Pierwszą z nich będą kraszanki, czyli jajka barwione na jeden kolor - zarówno przy użyciu naturalnych barwników, takich jak łupiny cebuli, buraki czy szpinak, jak i barwników syntetycznych.

Drugą metodą będzie technika batikowa, polegająca na nanoszeniu wzorów roztopionym woskiem, a następnie zanurzaniu jajek w barwnikach. Po usunięciu wosku na skorupce pojawiają się wielobarwne, ozdobne ornamenty.

Warsztaty poprowadzi Urszula Rzeszut-Baran z Muzeum Kultury Lasowiackiej w Kolbuszowej, która opowie także o tradycjach związanych ze zdobieniem pisanek w regionie.

Udział w zajęciach kosztuje 20 zł od osoby, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 530 730 988. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka
Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka
Do Warszawy jeździł od dawna
Stalowa Wola
Do Warszawy jeździł od dawna
Zapisy na Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne w MBP
Stalowa Wola
Zapisy na Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne w MBP
Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli
W świetle faktów, w cieniu długów. Marcowy numer "Sztafety" już w sprzedaży
Stalowa Wola
W świetle faktów, w cieniu długów. Marcowy numer "Sztafety" już w sprzedaży
Historia Turbi na kartach książek
Stalowa Wola
Historia Turbi na kartach książek
Ponad pół miliona złotych na przebudowę drogi w Kopkach. Ruszy drugi etap inwestycji
Rudnik nad Sanem
Ponad pół miliona złotych na przebudowę drogi w Kopkach. Ruszy drugi etap inwestycji
Już w niedzielę wernisaż wystawy „Porównania 34” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Już w niedzielę wernisaż wystawy „Porównania 34” w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu