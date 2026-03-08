Warsztaty tworzenia pisanek w Nisku

W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci od 5. roku życia wraz z opiekunami. Warsztaty będą okazją do poznania tradycyjnych metod przygotowywania wielkanocnych pisanek oraz samodzielnego wykonania świątecznych dekoracji.

Podczas zajęć uczestnicy poznają dwie techniki zdobienia jajek. Pierwszą z nich będą kraszanki, czyli jajka barwione na jeden kolor - zarówno przy użyciu naturalnych barwników, takich jak łupiny cebuli, buraki czy szpinak, jak i barwników syntetycznych.

Drugą metodą będzie technika batikowa, polegająca na nanoszeniu wzorów roztopionym woskiem, a następnie zanurzaniu jajek w barwnikach. Po usunięciu wosku na skorupce pojawiają się wielobarwne, ozdobne ornamenty.

Warsztaty poprowadzi Urszula Rzeszut-Baran z Muzeum Kultury Lasowiackiej w Kolbuszowej, która opowie także o tradycjach związanych ze zdobieniem pisanek w regionie.

Udział w zajęciach kosztuje 20 zł od osoby, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 530 730 988. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rezerwacji miejsc.