Warsztaty sportowo-ruchowe i piknik integracyjny w ramach projektu „Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II"

Każda z trzech grup spotykała się raz w tygodniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na sali gimnastycznej lub sali do zajęć integracyjno-sensorycznych. Warsztaty prowadzone były pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów oraz oligofrenopedagogów. Obejmowały gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe, wydolnościowe, drużynowe, poprawiające postawę, integracyjne, koordynacyjne i równoważne.

W ramach projektu zorganizowany został również piknik integracyjny dla wszystkich dzieci biorących udział w inicjatywie. Na uczestników czekały dmuchańce oraz poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kopek, a gry i zabawy przygotowały dla nich animatorki.

Celem podjętych działań jest m.in. wzajemna integracja oraz nawiązanie przez dzieci więzi opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości, a także stymulowanie ich rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i fizycznego.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem Głównym projektu pt:. „Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II". Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.