Warsztaty mangi z Julią Płoch

Masz od 9 do 15 lat i marzysz o rysowaniu mangi? Chcesz zanurzyć się w świat japońskich komiksów i stworzyć własnego bohatera? Mamy dla Ciebie coś wyjątkowego! Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na bezpłatne warsztaty mangi z utalentowaną rysowniczką i ilustratorką Julią Płoch.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas warsztatów poznacie historię mangi, nauczycie się projektować i rysować postaci oraz stworzycie własnego bohatera.

Julia Płoch to utalentowana rysowniczka, ilustratorka oraz autorka komiksów. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Tworzy filmy animowane i krótkie formy komiksowe w antologiach, online oraz prezentowane na wystawach. Jej autorski komiks „An eye for an eye” został wydany w 2018 roku przez wydawnictwo Klub, a film o tym samym tytule zagościł na festiwalach filmów animowanych na całym świecie.

Od kilku lat swoje umiejętności przekazuje dzieciom, młodzieży i dorosłym na zajęciach oraz warsztatach. W swoich pracach łączy nostalgię dziecięcych marzeń z groteską i absurdem.

Warsztaty odbędą się 27 sierpnia o godz. 13:00 w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 – II piętro, sala spotkań nr 2.

Zapisy pod numerem telefonu: 15 842-10-63 wew. 39, 105 lub w Multitece. Na warsztaty należy przenieść podpisaną zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka, która dostępna jest pod artykułem.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc spieszcie się z zapisami!

Wydarzenie zorganizowano w ramach zadania „Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury” w programie „Partnerstwo dla książki 2025”. Patronat honorowy - Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

