Warsztaty arteterapii i wyjazdy integracyjne w ramach projektu „Bliżej siebie - przełamujemy bariery. Edycja II”

Podczas zajęć dzieci rozwijały swoją kreatywność i wrażliwość artystyczną, wykonując różnorodne prace plastyczne. W trakcie pierwszych warsztatów uczestnicy malowali na płótnie farbami akrylowymi własne obrazy. W kolejnych tygodniach tworzyli morskie zwierzątka z tekturek, sznurka, folii aluminiowej i flamastrów, a następnie barwne jesienne kompozycje wykonane techniką frotażu oraz dekoracyjne dynie z kolorowych materiałów. Nad przebiegiem warsztatów czuwali doświadczeni plastycy oraz oligofrenopedagodzy, którzy z zaangażowaniem wspierali młodych artystów na każdym etapie pracy. Efekty zajęć zaprezentowane zostaną na wystawie podsumowującej projekt.

Integralną częścią projektu były również wyjazdy integracyjne, które dostarczyły dzieciom wielu radosnych przeżyć i okazji do wspólnej zabawy.

Uczestnicy najpierw odwiedzili Powerland w Biłgoraju, gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji - tor ninja, trampoliny, zjeżdżalnie, tor pontonowy czy baseny z piłeczkami. Dzieci aktywnie spędzały czas, ucząc się współpracy i budując relacje rówieśnicze. W programie znalazła się również wizyta w papugarni, w której mogły z bliska obserwować i karmić kolorowe ptaki, co było nie tylko fascynującym, ale i edukacyjnym doświadczeniem.

Następnie pojechali na wycieczkę do zagrody edukacyjnej „Alpakowe Łąki” w Przędzelu. Dzieci wzięły udział w warsztatach włókienniczych, podczas których wykonały breloczki z filcu. Następnie poznały mieszkańców zagrody – alpaki, kozy i króliki. Dzieci miały okazję karmić i przytulać zwierzęta, dowiedzieć się wielu ciekawostek na ich temat, a także przejechać się na przyczepie traktora. Wycieczkę zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek i pianek przy ognisku.

Projekt „Bliżej siebie - przełamujemy bariery. Edycja II” to nie tylko czas twórczej zabawy, ale przede wszystkim okazja do wzajemnego poznania się, budowania relacji i rozwijania empatii. Dzięki wspólnym działaniom dzieci mogły odkrywać swoje talenty, uczyć się współpracy i przełamywać bariery w kontaktach z rówieśnikami.

Patronat medialny: TVM Stalowa Wola, Echo Dnia, Sztafeta.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem Głównym projektu pt:. Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II. Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.