Warszawa - Stalowa Wola. Akordeoniści ze stypendiami

Stypendia otrzymali uczniowie średnich szkół artystycznych - baletowych, muzycznych i plastycznych z całej Polski. Dyplomy, potwierdzające przyznanie stypendium, wręczył laureatom Sławomir Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Przyznane stypendia są wyrazem uznania dla Waszych dotychczasowych osiągnięć, talentu oraz systematycznej pracy. Wasze sukcesy to efekt nie tylko wrażliwości i wyobraźni, którymi jesteście obdarzeni, lecz także wielu godzin ćwiczeń, prób, nauki i konsekwentnego doskonalenia warsztatu – powiedział wiceminister Rogowski. – Mam nadzieję, że otrzymane wsparcie pomoże Wam rozwijać umiejętności, podejmować nowe wyzwania i realizować ambitne projekty. Przed Wami, młodymi artystami, stoi szczególne zadanie – będziecie współtworzyć kulturę przyszłości. Życzę Wam, abyście rozwijali własny język artystyczny, zachowali ciekawość świata, a przede wszystkim mieli odwagę samodzielnego myślenia – dodał.

O stypendium może ubiegać się uczeń średniej szkoły artystycznej, który uzyskał w semestrze bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu stacjonarnego.

Stypendia przyznawane są w dwóch turach. Pierwsza przeznaczona jest dla dyplomantów, druga - dla pozostałych uczniów. W roku szkolnym 2025/2026 przyznano łącznie 129 stypendiów: 50 w pierwszej turze i 79 w drugiej.

Stypendium wynosi 4200 zł i jest wypłacane jednorazowo. Środki mogą zostać przeznaczone na realizację indywidualnych potrzeb stypendysty, np. pokrycie kosztów udziału w kursach, konkursach czy warsztatach.

Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu laureatów stypendiów.

- Wielkie gratulacje dla naszych uczniów i moich podopiecznych. To bardzo duże wyróżnienie, przynoszące chlubę Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli – powiedział „Sztafecie” Krzysztof Garbacz.