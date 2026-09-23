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Wanessa Pistor i trener Paweł Drapała
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Wanessa Pistor z brązem mistrzostw Polski U16

Za nami lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski U16. To ostatnia impreza mistrzowska w tym roku w najmłodszej kategorii wiekowej - młodzika, która tradycyjnie odbywała się jako Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego. Podobnie jak przed rokiem areną dwudniowych zmagań by stadion lekkoatletyczny w Lublinie. W mistrzostwa wystąpiła 11-osobowa reprezentacja Stali Stalowa Wola. Największy sukces odniosła Wanessa Pistor, która wywalczyła brązowy medal w rzucie dyskiem.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Podopieczna trenera Pawła Drapały posłała dysk na odległość 44,99 m, ustanawiając tym samym nowy rekord życiowy. Mistrzostwo Polski zdobyła Małgorzata Kaniewska z AZS UMCS Lublin (46,30 m), a wicemistrzynią została Magdalena Majewska z RMKS Rybnik (45,35 m).

Blisko strefy medalowej znalazł się inny podopieczny trenera Pawła Drapały - Dmytro Safronow. Reprezentant Stali zajął czwarte miejsce w rzucie dyskiem, wynikiem 49,40 m, który jest jego nowym rekordem życiowym.
Do medalu zabrakło niewiele, a poziom konkursu był wysoki. Złoty medal wywalczył Jan Król z Ustki, który zwyciężył kapitalnym rezultatem 54,06 m, również ustanawiając rekord życiowy. „Życiówkę” ustanowił także zawodnik trenera Jacka Łypa - Gerard Moskal, który w konkursie rzutu młotem zajął piąte miejsce - 47,68 m.

Pozostałe wyniki zawodników Stali Stalowa Wola:
Gerard Moskal – 5. miejsce, rzut młotem - 47,68 m PB
Karolina Kowalczykowska – 7. miejsce, rzut młotem - 42,77 m PB
Bartosz Brodowski – 8. miejsce, chód na 5000 m - 31:05,37
Karol Obuchowski – 11. miejsce, rzut młotem - 35,48 m
Konrad Kusz – 13. miejsce, bieg na 100 m - 11,86 s
Kacper Wojtala – 15. miejsce, bieg na 100 m - 11,68 s
Weronika Pieróg – 16. miejsce, bieg na 2000 m - 6:57,95 PB
Emilia Tryka – 17. miejsce, rzut młotem - 34,93 m
Aleksandra Abram – 18. miejsce, bieg na 600 m - 1:40,46

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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