Wandalizm na Placu Wolności. Straty sięgają 40 tysięcy złotych

Pod koniec października policjanci zauważyli uszkodzenie oświetlonego napisu „Nisko”. Elementy instalacji były poważnie zniszczone, dlatego funkcjonariusze powiadomili dyżurnego i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Zebrano materiał dowodowy, a wysokość strat określono na blisko 40 tysięcy złotych.

Dalsze czynności prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nisku pozwoliły ustalić osoby mogące mieć związek ze sprawą. Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn z powiatu stalowowolskiego. Obaj przyznali się do zniszczenia instalacji.