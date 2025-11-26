Miesięcznik
Fot. KPP Nisko
Nisko 26 listopada 2025

Wandalizm na Placu Wolności. Straty sięgają 40 tysięcy złotych

Dwaj młodzi mieszkańcy powiatu stalowowolskiego odpowiedzą za zniszczenie miejskiej instalacji przestrzennej na Placu Wolności w Nisku. Straty oszacowano na około 40 tysięcy złotych. 17-latek i 18-latek usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pod koniec października policjanci zauważyli uszkodzenie oświetlonego napisu „Nisko”. Elementy instalacji były poważnie zniszczone, dlatego funkcjonariusze powiadomili dyżurnego i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Zebrano materiał dowodowy, a wysokość strat określono na blisko 40 tysięcy złotych.

Dalsze czynności prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nisku pozwoliły ustalić osoby mogące mieć związek ze sprawą. Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn z powiatu stalowowolskiego. Obaj przyznali się do zniszczenia instalacji.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

