7 marca 2026

Walczyły do końca w każdym secie…

W drugim występie w ćwierćfinale mistrzostw Polski juniorek młodszych w Poznaniu drużyna CES Vega SiR Stalowa Wola przegrała po niezwykle zaciętej, wyrównanej walce z Art-Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ. To druga porażka naszej drużyny w tym turnieju, którego stawką jest awans do półfinałów mistrzostw Polski. W niedzielę, w ostatnim spotkaniu Veganki zmierzą się z BKS Stal Bielsko-Biała.