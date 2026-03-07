Walczyły do końca w każdym secie…

2. kolejka
VEGA SiR STALOWA WOLA - Art-Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ 0:3 (23:25, 21:25, 24:26)
Vega występowała w składzie: Maja Węglińska, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Emilia Kusińska, Karolina Staniszewska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Michalina Kuchno, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Natalia Tutak, Zuzanna Drabik, Laura Krawiec (libero), Lena Dębowska (libero).
Trenerzy: Mirosław Sroka, Marian Godawski.
Enea Energetyk Poznań - BKS Stal Bielsko-Biała 3:0 (25:13, 25:13, 25:19)
Niedziele, 8 marca: BKS Stal - Vega (13.30), Enea Energetyk - Art-Wind UKS Świt (16)
