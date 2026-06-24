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Stalowa Wola Nisko 24 czerwca 2026

Walczyli nie tylko ze sobą…

W miniony weekend na kortach tenisowych przy ul. Skoczyńskiego odbywał się turnieju o Puchar Starosty Stalowowolskiego. Jego uczestnicy rywalizowali nie tylko ze sobą, ale także z wysokimi temperaturami. Mimo upału rozegrano wiele ciekawych i stojących na dobrym poziomie sportowym spotkań.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W rywalizacji kobiet najlepiej spisała się Ismena Burek z MKT Stalowa Wola. W drodze do zwycięstwa pokonała Martę Krzyszczuk 6:1, 6:0 oraz Ewelinę Bąk 6:2, 6:2. Drugie miejsce zajęła Marta Krzyszczuk, która wygrała z Eweliną Bąk 6:4, 6:4.

W kategorii Open Amator triumfował Grzegorz Janeczek z klubu TopSpin Pionki. W finale pokonał Jakuba Słokę z MKT Łódź 6:1, 6:0. Na trzecim miejscu uplasowali się ex aequo: Michał Słoka ze Smecza Skarżysko-Kamienna oraz Mateusz Łach z Łętowni.

W kategorii Open zwyciężył Kamil Kożuszek z Niska. W finałowej rywalizacji okazał się lepszy od Jakuba Łuczakowskiego z Tarnobrzega (7:6, 6:3) oraz Maksymiliana Kotulskiego z Agatówki (6:0, 6:1). Miejsce drugie zajął Łuczakowski, po zwycięstwie nad Kotulskim 6:1, 6:2.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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