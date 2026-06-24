Walczyli nie tylko ze sobą…

W rywalizacji kobiet najlepiej spisała się Ismena Burek z MKT Stalowa Wola. W drodze do zwycięstwa pokonała Martę Krzyszczuk 6:1, 6:0 oraz Ewelinę Bąk 6:2, 6:2. Drugie miejsce zajęła Marta Krzyszczuk, która wygrała z Eweliną Bąk 6:4, 6:4.

W kategorii Open Amator triumfował Grzegorz Janeczek z klubu TopSpin Pionki. W finale pokonał Jakuba Słokę z MKT Łódź 6:1, 6:0. Na trzecim miejscu uplasowali się ex aequo: Michał Słoka ze Smecza Skarżysko-Kamienna oraz Mateusz Łach z Łętowni.

W kategorii Open zwyciężył Kamil Kożuszek z Niska. W finałowej rywalizacji okazał się lepszy od Jakuba Łuczakowskiego z Tarnobrzega (7:6, 6:3) oraz Maksymiliana Kotulskiego z Agatówki (6:0, 6:1). Miejsce drugie zajął Łuczakowski, po zwycięstwie nad Kotulskim 6:1, 6:2.