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Stalowa Wola 5 lipca 2026

Wakacyjny piknik - misie i nie tylko

Ponad setka osób – dzieci i ich opiekunów wzięła udział w pierwszych wakacyjnym pikniku „W Krainie Kolorów”, jaki dla najmłodszych mieszkańców Stalowej Woli przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna. Motywem przewodnim zajęć był kolor brązowy oraz misie.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Bibliotekarki na uczestników zajęć czekały w piątek 3 lipca od godziny 11:00 na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej, przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Dzieci mogły bawić się w strefie sensorycznej gdzie przygotowano misiową akademię kolorów, zabawę „Znajdź misia” czy ścieżkę sensoryczną

Były również liczne łamigłówki, krzyżówki, wykreślanki i quizy, gry przestrzenne czy literackie puzzle.

W Kąciku Małego Artysty każdy chętny mógł spróbować malowania kawą, a w strefie warsztatów twórczych uzdolnieni plastycznie  tworzyli własną książeczkę „Mój ulubiony miś”.

Nie zabrakło także misiowej ścianki do zdjęć, przy której można było uwiecznić wspólne chwile w otoczeniu misiów dużych, ogromnych i małych.

Kolejny wakacyjny piknik w MBP „W Krainie Kolorów” już za tydzień, w piątek 10 lipca od godziny 11:00 do 13:00. Tym razem rządził będzie kolor pomarańczowy i sympatyczni bohaterowie bajek: rybka Nemo, kot Garfield i Tygrysek.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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