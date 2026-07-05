Wakacyjny piknik - misie i nie tylko

Bibliotekarki na uczestników zajęć czekały w piątek 3 lipca od godziny 11:00 na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej, przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Dzieci mogły bawić się w strefie sensorycznej gdzie przygotowano misiową akademię kolorów, zabawę „Znajdź misia” czy ścieżkę sensoryczną

Były również liczne łamigłówki, krzyżówki, wykreślanki i quizy, gry przestrzenne czy literackie puzzle.

W Kąciku Małego Artysty każdy chętny mógł spróbować malowania kawą, a w strefie warsztatów twórczych uzdolnieni plastycznie tworzyli własną książeczkę „Mój ulubiony miś”.

Nie zabrakło także misiowej ścianki do zdjęć, przy której można było uwiecznić wspólne chwile w otoczeniu misiów dużych, ogromnych i małych.

Kolejny wakacyjny piknik w MBP „W Krainie Kolorów” już za tydzień, w piątek 10 lipca od godziny 11:00 do 13:00. Tym razem rządził będzie kolor pomarańczowy i sympatyczni bohaterowie bajek: rybka Nemo, kot Garfield i Tygrysek.