Wakacyjne warsztaty z Kreatywnym Podwórkiem - kreatywne lato pełne atrakcji

Zajęcia odbywają się od 29 czerwca do 28 sierpnia, codziennie w godzinach 8–15. Dla rodziców, którzy potrzebują dłuższej opieki, dostępna jest dodatkowa opieka w godzinach 6:30–8:00 oraz 15–16 w cenie 15 zł za godzinę.

Każdy dzień przynosi nowe atrakcje. W programie znajdują się codzienne warsztaty kreatywne obejmujące rękodzieło, malowanie i eksperymenty, a także zabawy taneczno-ruchowe, animacje oraz gry terenowe. Organizatorzy przygotowali również tematyczne dni:

Poniedziałek – kreatywnie i artystycznie,

– kreatywnie i artystycznie, Wtorek – survival i przygoda w Parku w Charzewicach,

– survival i przygoda w Parku w Charzewicach, Środa – świat druku 3D i długopisów 3D,

– świat druku 3D i długopisów 3D, Czwartek – wyjścia edukacyjne, gry terenowe i kino,

– wyjścia edukacyjne, gry terenowe i kino, Piątek – eksperymenty, doświadczenia i odkrywanie świata.

Podczas warsztatów dzieci będą mogły rozwijać swoją kreatywność, poznawać tajniki rękodzieła oraz odkrywać świat nauki poprzez zabawę. Nie zabraknie również aktywności na świeżym powietrzu i ruchowych animacji.

Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały potrzebne do zajęć, opiekę doświadczonych animatorów oraz wyżywienie. W ramach dnia uczestnicy otrzymują dwa posiłki (obiad i podwieczorek).

Dużym udogodnieniem jest możliwość zapisania dziecka na jeden dzień lub kilka wybranych dni, dzięki czemu rodzice mogą dopasować udział do swoich wakacyjnych planów.

Koszt udziału wynosi 120 zł za jeden dzień. Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy.

Warsztaty odbywają się w Przystanku Kreatywne Podwórko, przy ul. 3-go Maja 2 (Rynek w Rozwadowie).

Zapisy i informacje: 531 774 326, kreatywnepodworko@gmail.com.

Artykuł sponsorowany