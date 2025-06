Wakacyjna wymiana książek w MBP

To nie tylko okazja, by zdobyć ciekawą lekturę na lato, ale również sposób na dzielenie się kulturą i promowanie idei drugiego życia książek. Akcja nawiązuje do ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek, które przypada 17 czerwca i przypomina o wartości wolności słowa, miłości do literatury i sile dzielenia się historiami.

Wokół regału przygotowano również dodatkowe atrakcje:

– dla dzieci:

• warsztaty „Twoja książka, Twoja zakładka”,

• akcja „Polecasz książkę? Narysuj jej okładkę”, z wystawą dziecięcych ilustracji;

– dla dorosłych:

• specjalny notatnik z wakacyjnymi poleceniami książkowymi tworzony wspólnie przez czytelników.

Biblioteka zachęca mieszkańców: przynieś książkę, wybierz coś dla siebie i podziel się inspiracją!