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Jeżowe 14 lipca 2026

Wakacjonalia Jeżowe 2026. Dwa dni koncertów i wspólnej zabawy. Sprawdź program!

Oskar Cyms, Miły Pan, Mezo, Playboys, Energy Girls i Sound'N'Grace – to tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników Wakacjonaliów Jeżowe 2026. Dwudniowa impreza odbędzie się 18 i 19 lipca na boisku rezerwowym Sparta Jeżowe. Organizatorzy przygotowali koncerty znanych artystów, występy lokalnych zespołów, konkurs kulinarny, atrakcje dla całych rodzin i zabawy taneczne do późnych godzin nocnych.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sobota, 18 lipca – Wakacyjne Rytmy Disco

Pierwszy dzień Wakacjonaliów upłynie pod znakiem muzyki tanecznej. Na scenie nie zabraknie zarówno lokalnych wykonawców, jak i gwiazd disco.

19:00 – Występy zespołów lokalnych: Zespół Taneczny Mażoretki Fortis, Zespół Taneczny Sardian
20:00 – Koncert zespołu Energy Girls
21:00 – Koncert zespołu Playboys
22:00 – Gwiazda wieczoru – Miły Pan
23:00–1:30 – Zabawa taneczna z DJ Alex

Przez cały wieczór będą też dodatkowe atrakcje, m.in. konkurs kulinarny „Lasowiackie Smaki”, ekspozycja Wojsk Obrony Terytorialnej, wystawy, kiermasze, degustacje, strefa gastronomiczna King's Events oraz lunapark Bastion.

Niedziela, 19 lipca – rodzinne święto i wielki finał z Oskarem Cymsem

Niedzielne Wakacjonalia rozpoczną się już o 15.00 występami lokalnych artystów. Na scenie zaprezentują się Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe z mażoretkami Fortis, Kapela Ludowa Jeżowianie, Grupa Wokalna Akordia oraz seniorzy z DDP w Gminie Jeżowe.

17:00 – Oficjalne rozpoczęcie imprezy
17:30 – Koncert zespołu Sound'n'Grace
18:30 - Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „LASOWIACKIE SMAKI”
Wręczenie nagrody Społecznika Roku Gminy Jeżowe
Wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów Gminy Jeżowe
19:30 – Koncert Mezo
21:00 – Gwiazda imprezy – Oskar Cyms
23:00–1:30 – Zabawa taneczna z DJ Sweetu

Podobnie jak dzień wcześniej, przez cały czas trwania imprezy będzie można korzystać z licznych atrakcji towarzyszących.

Wakacjonalia Jeżowe 2026 organizują Wójt Gminy Jeżowe oraz Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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