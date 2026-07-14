Wakacjonalia Jeżowe 2026. Dwa dni koncertów i wspólnej zabawy. Sprawdź program!

Sobota, 18 lipca – Wakacyjne Rytmy Disco

Pierwszy dzień Wakacjonaliów upłynie pod znakiem muzyki tanecznej. Na scenie nie zabraknie zarówno lokalnych wykonawców, jak i gwiazd disco.

19:00 – Występy zespołów lokalnych: Zespół Taneczny Mażoretki Fortis, Zespół Taneczny Sardian

20:00 – Koncert zespołu Energy Girls

21:00 – Koncert zespołu Playboys

22:00 – Gwiazda wieczoru – Miły Pan

23:00–1:30 – Zabawa taneczna z DJ Alex

Przez cały wieczór będą też dodatkowe atrakcje, m.in. konkurs kulinarny „Lasowiackie Smaki”, ekspozycja Wojsk Obrony Terytorialnej, wystawy, kiermasze, degustacje, strefa gastronomiczna King's Events oraz lunapark Bastion.

Niedziela, 19 lipca – rodzinne święto i wielki finał z Oskarem Cymsem

Niedzielne Wakacjonalia rozpoczną się już o 15.00 występami lokalnych artystów. Na scenie zaprezentują się Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe z mażoretkami Fortis, Kapela Ludowa Jeżowianie, Grupa Wokalna Akordia oraz seniorzy z DDP w Gminie Jeżowe.

17:00 – Oficjalne rozpoczęcie imprezy

17:30 – Koncert zespołu Sound'n'Grace

18:30 - Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „LASOWIACKIE SMAKI”

Wręczenie nagrody Społecznika Roku Gminy Jeżowe

Wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów Gminy Jeżowe

19:30 – Koncert Mezo

21:00 – Gwiazda imprezy – Oskar Cyms

23:00–1:30 – Zabawa taneczna z DJ Sweetu

Podobnie jak dzień wcześniej, przez cały czas trwania imprezy będzie można korzystać z licznych atrakcji towarzyszących.

Wakacjonalia Jeżowe 2026 organizują Wójt Gminy Jeżowe oraz Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.