Wakacje pełne przygód z Kreatywnym Podwórkiem. Tak wyglądały letnie półkolonie

Wakacje są dla dzieci czasem odpoczynku i beztroski, ale dla wielu rodziców oznaczają również konieczność pogodzenia pracy zawodowej z zapewnieniem najmłodszym bezpiecznej i wartościowej opieki. Kreatywne Podwórko po raz kolejny wyszło naprzeciw tym potrzebom, organizując półkolonie łączące opiekę z aktywnym i ciekawym spędzaniem czasu.

Tegoroczne lato pokazało, że półkolonie nie muszą oznaczać całych dni spędzanych w jednej sali. Każdy z dwóch turnusów wypełniony był wyjściami, wycieczkami, warsztatami, grami oraz różnorodnymi aktywnościami.

Każdy dzień przynosił nową przygodę

Program półkolonii przygotowano tak, aby połączyć wypoczynek i zabawę z aktywnością fizyczną, rozwijaniem kreatywności oraz integracją uczestników.

Pierwsze dni były okazją do wzajemnego poznania się i stworzenia zgranej grupy. Pomagały w tym gry integracyjne, bingo zapoznawcze, zabawy ruchowe, wyścigi rzędów oraz wspólne ustalanie zasad obowiązujących podczas półkolonii.

Jednym z miejsc odwiedzonych przez uczestników był Ciemny Kąt. To właśnie tam odbyła się gra terenowa „Akademia Pana Kleksa”. Leśna przestrzeń zamieniła się w miejsce pełne zagadek, zadań i niespodzianek. Dzieci poszukiwały skarbów, rozwiązywały leśne łamigłówki i wykonywały zadania wymagające współpracy całej grupy.

Gry terenowe pozwoliły połączyć ruch na świeżym powietrzu z nauką komunikacji, spostrzegawczości, współdziałania i wspólnego rozwiązywania problemów.

Dwa turnusy i dwie wyjątkowe wycieczki

Jednymi z najbardziej wyczekiwanych punktów programu były całodniowe wycieczki. Każdy z turnusów miał pod tym względem zupełnie inny charakter.

Podczas pierwszego turnusu dzieci wybrały się do PowerLandu. Był to dzień wypełniony wakacyjną zabawą i aktywnym wypoczynkiem. Na uczestników czekały między innymi wodny plac zabaw, karuzele oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych.

Drugi turnus przyniósł wyprawę do Janowa Lubelskiego i prawdziwą dawkę adrenaliny. Dzieci wzięły udział w zajęciach survivalowych, przejazdach samochodami off-road po lesie, pokonywały park linowy oraz zmierzyły się z torem przeszkód przypominającym mały Runmagedon.

Chociaż obie wycieczki znacznie się od siebie różniły, miały wspólny cel – umożliwić dzieciom aktywne spędzenie czasu, zdobycie nowych doświadczeń i przeżycie niezapomnianej wakacyjnej przygody.

Dużo ruchu i zabawy na świeżym powietrzu

Wycieczki nie były jedyną okazją do aktywności. Podczas półkolonii dzieci korzystały również z parku linowego i parku wodnego, brały udział w grach zespołowych, zabawach ruchowych oraz różnego rodzaju konkurencjach.

Organizatorom zależało na tym, aby uczestnicy spędzali jak najwięcej czasu aktywnie, a gdy tylko pozwalała na to pogoda – również na świeżym powietrzu.

Eksperymenty, warsztaty i twórcza zabawa

Ważną częścią programu były zajęcia rozwijające ciekawość świata, wyobraźnię oraz zdolności manualne.

Szczególnie dużo emocji wzbudziły eksperymenty z suchym lodem. Dzieci mogły obserwować niezwykłe zjawiska, samodzielnie eksperymentować i przekonać się, że nauka może być fascynującą zabawą.

Nie zabrakło także zajęć plastycznych i rękodzielniczych. Uczestnicy ozdabiali własne bawełniane torby ekologiczne, wykonywali różnorodne prace kreatywne oraz tworzyli z koralików do zaprasowywania. Był to czas rozwijania wyobraźni, cierpliwości i samodzielności, ale również spokojniejszego odpoczynku po bardziej aktywnych punktach programu.

Kino, lody i wakacyjne niespodzianki

Półkolonie to przede wszystkim wakacje, dlatego w programie nie mogło zabraknąć również typowo letnich przyjemności. Były wspólne wyjścia, kino, lody oraz liczne niespodzianki.

Szczególną atmosferę miały ostatnie dni obu turnusów. Był to czas wspólnej zabawy, podsumowań i pożegnań. Uczestnicy wybrali się do kina, gdzie obejrzeli między innymi „Minionki” i „Toy Story”.

Dodatkowymi atrakcjami były odwiedziny bajkowych postaci, kolorowe warkoczyki oraz brokatowe tatuaże.

Bezpieczna opieka i wsparcie dla rodziców

Organizacja półkolonii miała również ważny wymiar społeczny. Wakacje to okres, w którym pracujący rodzice często potrzebują bezpiecznej, zorganizowanej i wartościowej opieki dla swoich dzieci.

Zajęcia odbywały się w godzinach od 6.30 do 16.00. W tym czasie uczestnicy pozostawali pod opieką przygotowanej kadry, a każdego dnia czekał na nich różnorodny program.

Oba turnusy zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola. Dzięki temu możliwe było zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców oraz zwiększenie dostępności zorganizowanego wypoczynku dla dzieci.

Za uczestnikami dwa turnusy, dziesiątki wspólnych aktywności i wiele wakacyjnych wspomnień. Był to czas nowych znajomości, współpracy, ruchu, kreatywności oraz odkrywania nowych miejsc.

Organizatorzy dziękują rodzicom za zaufanie, a wychowawcom i animatorom za zaangażowanie, energię oraz troskę o uczestników. Tegoroczne półkolonie były dla dzieci nie tylko sposobem na spędzenie wakacyjnego tygodnia, ale przede wszystkim przygodą, którą z pewnością będą wspominać jeszcze długo po zakończeniu lata.

Zadanie publiczne pt. „Lato z Kreatywnym Podwórkiem” zostało współfinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola.