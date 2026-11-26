Do tragedii doszło 16 grudnia 1981 roku, trzy dni po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Górnicy kopalni Wujek rozpoczęli strajk w proteście przeciwko jego wprowadzeniu oraz aresztowaniu przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Jana Ludwiczaka. Władze komunistyczne zdecydowały o siłowym zakończeniu protestu. Do kopalni skierowano oddziały milicji, ZOMO i wojsko. Podczas pacyfikacji padły strzały z broni palnej. Zginęło dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Najmłodszy z zabitych miał zaledwie 19 lat.

Uroczystość miała szczególny wymiar dla lokalnej społeczności. Wśród dziewięciu zamordowanych górników był bowiem Zbigniew Wilk, który pochodził z Dzierdziówki w gminie Zaleszany. Dlatego do posadzenia drzewa wykorzystano również ziemię przywiezioną właśnie z tej miejscowości.

Jak mówił dyrektor szkoły Jacek Bożek, Dzierdziówkę i pobliską Kotową Wolę łączy nie tylko sąsiedztwo, ale również historia ludzi, których życie zostało przerwane w tragicznych okolicznościach.

- Nasz dąb, symbol siły, męstwa i wytrwałości, niech przypomina o życiu tych ludzi, o ich rodzinach, marzeniach, codziennej pracy. O górnikach, którzy mieli prawo żyć, kochać i bezpiecznie wracać do swoich domów - mówił dyrektor.

Podkreślał również, że drzewo będzie rosło obok dębu katyńskiego, upamiętniającego porucznika Mieczysława Dzierżka. Oba miejsca przypominają o ludziach związanych z tą ziemią, których losy naznaczyła historia.

„Chodzi o to, żeby młodzież wiedziała, co wydarzyło się w kopalni Wujek”

Jednym z poruszających momentów uroczystości była obecność Magdaleny Pelc, siostry Zbigniewa Wilka. Dla niej pamięć o wydarzeniach z grudnia 1981 roku nie jest tylko historią, którą można przeczytać w podręczniku. To przede wszystkim historia jej rodziny.

- Ponieważ jestem siostrą jednego z zastrzelonych górników Zbigniewa Wilka, ta uroczystość jest dla mnie bardzo ważna, bo to mówi mi o tym, że pamięć o bohaterstwie mojego brata i jego kolegów nie pójdzie w zapomnienie - powiedziała.

Jak zaznaczyła, ważne jest, by o górnikach mówić przede wszystkim młodym ludziom. Sama pamięta, jak wiele rodzin musiało zmierzyć się z tragedią, a dziś świadkowie tamtych wydarzeń są już coraz starsi.

- No trzeba powiedzieć, że każdy z nas już zmierza w stronę inną niż do życia, więc zależy nam na tym, żeby to przekazywać młodzieży. I właśnie dzięki dyrektorom, takim jak tutaj pan dyrektor Bożek z tego Zespołu Szkół numer dwa, to mamy świadomość, że ta pamięć będzie trwała i nie pójdzie w zapomnienie - mówiła.

„Zbysiu taki był no właśnie wesoły, strasznie dobry człowiek”

W rozmowie Magdalena Pelc opowiedziała również o tym, jakim człowiekiem był jej brat. Zbigniew wyjechał na Śląsk po ukończeniu szkoły podstawowej. W Katowicach skończył szkołę zawodową, później technikum. Z kopalnią Wujek związał się już jako uczeń, odbywając tam praktyki.

Siostra wspomina go przede wszystkim jako osobę serdeczną i opiekuńczą. Była najmłodszym dzieckiem w rodzinie, dlatego szczególnie zapamiętała jego przyjazdy do domu.

- Ja byłam najmłodszym dzieckiem w rodzinie, więc jak przyjeżdżał brat z dużego miasta, to zawsze miałam prezenty, dużo słodkich rzeczy. Mieszkałam na wsi, więc nie było takiego dostępu. Pamiętam pierwszy rower składak, pamiętam łyżwy do jazdy figurowej na lodzie, i przede wszystkim pamiętam go jako ciepłego, dobrego człowieka - wspominała.

Zbigniew był lubiany także przez znajomych z Dzierdziówki. Magdalena przytoczyła historię z wyjazdu motocyklowego, podczas którego brat pomógł kolegom znaleźć miejsce do spania. Nie zostawił ich bez pomocy, nawet gdy trzeba było szukać noclegu u sołtysa.

- A Zbysiu taki był no właśnie wesoły, strasznie dobry człowiek, otoczył też opieką swoją żonę, swoje dzieci, tylko niestety przyszedł dzień, kiedy jego życie zostało tak brutalnie przerwane i zachwiało to całą jego rodziną i naszą - powiedziała.

Pamięć, którą trzeba przekazywać dalej

Posadzony dąb jest kolejnym miejscem upamiętniającym górników z Wujka w regionie. Wcześniej, 18 września bieżącego roku, w Zaleszanach posadzono dziewięć grabów - po jednym dla każdego z zamordowanych górników. W tamtej uroczystości uczestniczyła również delegacja Zespołu Szkół nr 2.

Tym razem pamięć o ofiarach znalazła swoje miejsce także w Stalowej Woli. Podczas sadzenia drzewa szczególne znaczenie miała ziemia z Dzierdziówki. To właśnie stamtąd pochodził Zbigniew Wilk. W ten sposób jego rodzinna miejscowość została symbolicznie połączona z miejscem upamiętnienia wszystkich dziewięciu górników.

Dla siostry Zbigniewa Wilka takie inicjatywy mają ogromne znaczenie. Jak sama przyznała, rodzinom pozostała pamięć i modlitwa.

- Ciężko było, ale przeżyliśmy, a teraz zawsze to powtarzam, że możemy tym górnikom za ich poświęcenie dać tylko pamięć i modlitwę i właśnie to robimy, właśnie dbamy o pamięć - podkreśliła.